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Tráfico hoy en Castellón: Varias incidencias de tráfico complican la circulación en varios puntos de la red viaria

Varias carreteras presentan incidencias por obras con carriles cortados y limitaciones de anchura

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:45 horas:

Incidencias activas en Castellón por carretera:

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
  • Orpesa (km 995 - 998): Obras, sentido creciente, Carril cortado

AP-7

  • Vinaròs (km 345 - 346): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Alcalà de Xivert (km 378 - 379): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Orpesa (km 409 - 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Benicàssim (km 414 - 417): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Xilxes (km 459 - 464): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-10

  • Benlloc (km 47 - 48): Obras, sentido creciente y decreciente, Desvío de trazado
  • Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Vilanova d'Alcolea (km 55 - 65): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-125

  • Morella (km 2): Obras, sentido creciente, carril cortado
  • Morella (km 0 - 15): Obras, sentido creciente, Corte móvil
  • Morella (km 20 - 29): Obras, sentido creciente, carril cortado

CV-129

  • Albocàsser (km 9 - 16): Obras, sentido creciente, carril cortado

CV-15

  • La Pobla Tornesa (km 0 - 10): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Albocàsser (km 34 - 45): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Ares del Maestrat (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único doble sentido

CV-152

  • Benlloc (km 1): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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