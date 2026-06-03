Tráfico hoy en Castellón: Varias incidencias de tráfico complican la circulación en varios puntos de la red viaria
Varias carreteras presentan incidencias por obras con carriles cortados y limitaciones de anchura
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:45 horas:
Incidencias activas en Castellón por carretera:
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
- Orpesa (km 995 - 998): Obras, sentido creciente, Carril cortado
AP-7
- Vinaròs (km 345 - 346): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Alcalà de Xivert (km 378 - 379): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Orpesa (km 409 - 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Benicàssim (km 414 - 417): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Xilxes (km 459 - 464): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-10
- Benlloc (km 47 - 48): Obras, sentido creciente y decreciente, Desvío de trazado
- Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Vilanova d'Alcolea (km 55 - 65): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-125
- Morella (km 2): Obras, sentido creciente, carril cortado
- Morella (km 0 - 15): Obras, sentido creciente, Corte móvil
- Morella (km 20 - 29): Obras, sentido creciente, carril cortado
CV-129
- Albocàsser (km 9 - 16): Obras, sentido creciente, carril cortado
CV-15
- La Pobla Tornesa (km 0 - 10): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Albocàsser (km 34 - 45): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Ares del Maestrat (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único doble sentido
CV-152
- Benlloc (km 1): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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