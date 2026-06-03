Tráfico hoy en Castellón: Varias incidencias de tráfico complican la circulación en varios puntos de la red viaria

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:45 horas:

Incidencias activas en Castellón por carretera:

N-340

Nules (km 954 - 955) : Límite temporal de anchura por obras ( 2m ), sentido creciente .

: Límite temporal de anchura por obras ( ), sentido . Orpesa (km 995 - 998): Obras, sentido creciente, Carril cortado

AP-7

Vinaròs (km 345 - 346) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Alcalà de Xivert (km 378 - 379) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Orpesa (km 409 - 410) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Benicàssim (km 414 - 417) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Xilxes (km 459 - 464): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-10

Benlloc (km 47 - 48) : Obras, sentido creciente y decreciente, Desvío de trazado

: Obras, sentido Desvío de trazado Sant Mateu (km 80 - 81) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Vilanova d'Alcolea (km 55 - 65): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-125

Morella (km 2) : Obras, sentido creciente, carril cortado

: Obras, sentido carril cortado Morella (km 0 - 15) : Obras, sentido creciente, Corte móvil

: Obras, sentido Corte móvil Morella (km 20 - 29): Obras, sentido creciente, carril cortado

CV-129

Albocàsser (km 9 - 16): Obras, sentido creciente, carril cortado

CV-15

La Pobla Tornesa (km 0 - 10) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Albocàsser (km 34 - 45) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Ares del Maestrat (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único doble sentido

CV-152

Benlloc (km 1): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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CV-213