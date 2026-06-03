El verano que le espera a la provincia de Castellón: “Será difícil conciliar el sueño”

Una noche tropical en Castelló que alcanzó los 21,4º, máximas que superaron los 37º en la provincia, imágenes de domingos de playas llenas… El mayo que acabamos de dejar atrás, en muchos momentos y sobre todo durante su última semana, se vistió de mes de julio después de que “el quinto mes del año se cierra con un "prolongado y anómalo episodio, con temperaturas típicas de mitad de mayo [...] y equivalentes a un día normal de mitad de julio", según remarcó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante la realidad que arrojan los datos y con el hecho de que el calor cada vez llega más pronto, aparece la cuestión de cómo será el verano climático que tenemos a la vuelta de la esquina.

El calor extremo será la tónica durante los meses de verano. / Erik Pradas

“Será muy difícil conciliar el sueño”, afirma José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana. Las noches tropicales, las que superan los 20º, serán la tónica en un verano castellonense que se definirá por ser “muy cálido. Hay una alta probabilidad de que sea una estación de temperaturas muy altas”.

Temperatura del mar

El principal indicativo para esta previsión, según señala Núñez, es “la alta temperatura del mar en estos momentos, que ya está sobre los 23 grados”. La consecuencia es que “se acumula calor” y, cuando se evapora el agua, “provoca que la atmósfera se caliente más rápido” por lo que “las noches serán más cálidas, con humedad alta, lo que provocará que se sude de noche y haya menos brisa”. A esto se une que “los fenómenos relacionados con el calor serán más frecuentes”.

Aunque el calor dará una tregua este viernes y este sábado, José Ángel Núñez afirma que “la próxima semana volveremos a tener temperaturas de verano” y es que, tal y como afirma el meteorólogo, “el verano térmico se expande a la primavera”.

Un verano en expansión

En un artículo, el investigador explicaba que "en la serie de 10 años (2000-2019), el verano se habría expandido 15 días, siete hacia el otoño y ocho hacia la primavera". Esto explica el extremo calor de finales de mayo o el junio de récord del pasado año. Además, “la temperatura ha subido en 1,7 grados en los últimos 70 años en la Comunitat Valenciana y ha alcanzado los 1,9 grados para el verano”.