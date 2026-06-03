Viajes a más de 35 grados en el bus entre Castelló y Vila-real: “La temperatura es mejor en la calle que aquí dentro”

Son las 15.00 horas en Castelló. Después de su jornada laboral, muchos usuarios del transporte público se suben al autobús de la línea Castelló-Vila-real, para regresar a casa. Pero el viaje de vuelta se convierte en un auténtico infierno, porque en el interior del vehículo se alcanzan temperaturas de hasta 36ºC.

Esto es lo que han denunciado pasajeros de este servicio que, desde hace unas semanas, padecen temperaturas exageradas cuando se montan en este bus. Una de las usuarias, Marisol, que ha hecho pública esta situación, explica que "por motivos laborales, viajo a Castelló y el trayecto de vuelta, desde hace unas semanas, es insoportable". "Es un vehículo nuevo, por eso llama más la atención", señala.

La temperatura ha alcanzado casi los 31ºC en el trayecto de este miércoles. / Mediterráneo

Hoy mismo, como muestran las imágenes, la temperatura dentro del autobús se ha acercado a los 31ºC

"Aire acondicionado, al máximo"

También apunta la pasajera que "nos hemos quejado al conductor, pero nos asegura que el aire acondicionado está al máximo". Además, asegura que otros usuarios, que utilizan el servicio en un horario distinto, se han quejado de la misma circunstancia. "Menos mal que no es un horario de máxima afluencia, porque de otra manera sería imposible viajar", añade.

Marisol se ha puesto en contacto con la empresa concesionaria del servicio para preguntar a qué se debe la situación. "El viernes hablé con una inspectora y me aseguró que lo iban a solucionar cuanto antes. Pero todavía no he sabido nada más y la situación ha sido la misma", comenta.

"Aún no hemos empezado el verano y el trayecto se hace insoportable. La temperatura es mejor en la calle que en el autobús", afirma esta pasajera.

Algo puntual

Por su parte, Mediterráneo se ha puesto en contacto con la empresa responsable de la línea. Desde esta han asegurado que "es algo puntual" y han añadido que la usuaria ya había contactado con ellos para informar del problema. Ahora mismo, "la reclamación ya está siendo gestionada, y el taller se está encargando de solucionarlo".