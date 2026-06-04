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Las 5 noticias del día que no te puedes perder… y lo sabes

Descubre la actualidad de Castellón con los temas más relevantes de la jornada de hoy

Las 5 noticias del día que no te puedes perder

Las 5 noticias del día que no te puedes perder / Mediterráneo

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Adriana James

El periódico Mediterráneo te trae la actualidad de Castellón con una recopilación de las 5 noticias más relevantes del día, en una jornada marcada por la huelga indefinida de docentes, la Selectividad y mucho más.

Un profesor se cuelga de un puente para denunciar el bloqueo del conflicto educativo

Un profesor se cuelga de un puente para denunciar el bloqueo del conflicto educativo

La huelga educativa escala en Elche: un profesor se cuelga de un puente con una pancarta

La huelga educativa escala en Elche: un profesor se cuelga de un puente con una pancarta / Áxel Álvarez

Un docente de FP se ha colgado de la pasarela del Mercado de Elche con una pancarta en defensa de la educación pública, en una acción de protesta relacionada con la huelga que desde hace cuatro semanas mantiene el colectivo. El hombre ha asegurado que colgado no está peor que en el aula con más de 30 grados.

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Sorpresa en Selectividad con el examen de Valenciano

Sorpresa en Selectividad con el examen de Valenciano

Primer día de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU ) en catorce comunidades autónomas. En imagen, estudiantes en Santiago de Compostela. INICIO. COMIENZO. ANTIGUA SELECTIVIDAD. PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. ALUMNOS

Primer día de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU ) en catorce comunidades autónomas. En imagen, estudiantes en Santiago de Compostela. INICIO. COMIENZO. ANTIGUA SELECTIVIDAD. PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. ALUMNOS / Xoan Álvarez / FDV

Estudiantes de varios institutos de la provincia hacen balance de la Selectividad y afirman que en el examen de Valenciano "han ido a pillar". La dificultad de un texto, que los alumnos han calificado de "raro" y "lioso", en el centro de la polémica.

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La mano biónica de la UJI brilla en La Revuelta

La mano biónica de la UJI brilla en La Revuelta

Fragmento del programa de 'La Revuelta' del proyecto UJI-Hand

Fragmento del programa de 'La Revuelta' del proyecto UJI-Hand / La Revuelta

Un estudiante de la Universitat Jaume I de Castellón se convirtió en protagonista en el programa La Revuelta, presentado por David Broncano. El joven presentó el proyecto UJI-Hand, ganador por segundo año consecutivo del Campeonato de España de Prótesis de Mano, diseñada para personas con amputación de la mano.

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Los padres de la menor agredida del IES Ribalta rompen su silencio

Los padres de la menor agredida del IES Ribalta rompen su silencio

El padrastro y la madre de la víctima agredida en las inmediaciones del IES Ribalta.

El padrastro y la madre de la víctima agredida en las inmediaciones del IES Ribalta. / Manolo Nebot

La agresión sufrida por una menor en las inmediaciones del instituto Ribalta de Castelló sigue teniendo consecuencias más allá de las imágenes que circularon por redes sociales. La familia denuncia que la joven sigue bajo amenazas y declaran que "faltaron centímetros para algo peor" y que "lo está pasando muy mal".

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Los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar

Los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar

Los colegios más demandados de Castellón

Los colegios más demandados de Castellón / MARCELO DEL POZO

La Conselleria de Educación ha hecho pública la lista de los centros más solicitados durante el proceso de admisión escolar para el próximo curso. El 94,12% de los niños y niñas de 3 años de la provincia de Castellón ha conseguido plaza en alguno de los cuatro primeros centros solicitados.

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