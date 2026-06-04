Las 5 noticias del día que no te puedes perder… y lo sabes
Descubre la actualidad de Castellón con los temas más relevantes de la jornada de hoy
Adriana James
El periódico Mediterráneo te trae la actualidad de Castellón con una recopilación de las 5 noticias más relevantes del día, en una jornada marcada por la huelga indefinida de docentes, la Selectividad y mucho más.
Un docente de FP se ha colgado de la pasarela del Mercado de Elche con una pancarta en defensa de la educación pública, en una acción de protesta relacionada con la huelga que desde hace cuatro semanas mantiene el colectivo. El hombre ha asegurado que colgado no está peor que en el aula con más de 30 grados.
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Estudiantes de varios institutos de la provincia hacen balance de la Selectividad y afirman que en el examen de Valenciano "han ido a pillar". La dificultad de un texto, que los alumnos han calificado de "raro" y "lioso", en el centro de la polémica.
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Un estudiante de la Universitat Jaume I de Castellón se convirtió en protagonista en el programa La Revuelta, presentado por David Broncano. El joven presentó el proyecto UJI-Hand, ganador por segundo año consecutivo del Campeonato de España de Prótesis de Mano, diseñada para personas con amputación de la mano.
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La agresión sufrida por una menor en las inmediaciones del instituto Ribalta de Castelló sigue teniendo consecuencias más allá de las imágenes que circularon por redes sociales. La familia denuncia que la joven sigue bajo amenazas y declaran que "faltaron centímetros para algo peor" y que "lo está pasando muy mal".
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La Conselleria de Educación ha hecho pública la lista de los centros más solicitados durante el proceso de admisión escolar para el próximo curso. El 94,12% de los niños y niñas de 3 años de la provincia de Castellón ha conseguido plaza en alguno de los cuatro primeros centros solicitados.
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