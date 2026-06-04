Bicicletas por la escuela pública: Los profesores pedalean en Almassora para defender una educación de calidad
Decenas de personas de todas las edades recorren los colegio en una marcha festiva y reivindicativa para exigir diálogo a la Conselleria de Educación
Como ya sucediera en Castelló la pasada semana, el profesorado y la comunidad educativa se han montado en bicicleta para protagonizar, este miércoles, una nueva movilización en Almassora con la que reclamar una educación pública, de calidad y en valenciano. La protesta ha arrancado en esta ocasión un formato original, colorido, festivo y reivindicativo con una ‘bicicletada verde’ que, pese a las altas temperaturas, reunió a decenas de personas de todas las edades.
La marcha recorrió los centros educativos de este municipio de la Plana Alta. El color verde de las camisetas del profesorado inundó las calles de Almassora, en las que se repitieron gritos en defensa de la educación pública y proclamas que exigían la dimisión de la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí.
Por todos los colegios
La comitiva ciclista ha arrancado en el CEIP Cardenal Cisneros, la escuela pública más antigua del municipio, y ha dejado atrás el barrio antiguo para incorporar después a la comunidad educativa del CEIP Germans Ochando, donde se sumaron más participantes. Lo mismo ha ocurrido en el IES Vila-roja, situado muy cerca del recorrido.
Entre cánticos de los asistentes, aplausos de vecinos y vecinas y alguna parada para reponer fuerzas, la marcha ha continuado por el itinerario previsto. La bicicletada ha transcurrido por el CEIP Regina Violant, Boqueres, el IES Álvaro Falomir, el CEIP Santa Quitèria y el CEIP Riu Millars, antes de concluir en la plaza Pere Cornell, frente al Ayuntamiento de Almassora, donde se congregaron todavía más personas.
En el tramo final de la movilización, entre cánticos, silbidos y proclamas, representantes de la comunidad educativa leyeron un manifiesto en el que exigieron a la Conselleria de Educación que dialogue y atienda las reclamaciones del profesorado.
Además, el pleno del Ayuntamiento de Almassora, previsto para este lunes, debatirá una propuesta presentada por los grupos de la oposición en apoyo a la huelga educativa.
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