Calendario de protestas: Los centros de la Plana Alta preparan las próximas movilizaciones de los profesores
Cerca de 40 colegios e institutos de la comarca se reúnen para estudiar los siguientes pasos dentro de la huelga docente
La huelga de los profesores de la Comunitat Valenciana y, por extensión, de los docentes de la provincia de Castellón, se prolonga y, al menos de momento, no tiene visos de desconvocarse en breve. Por eso, los representantes de 39 centros educativos de la comarca de la Plana Alta se han reunido para organizar las movilizaciones previstas durante las próximas semanas en defensa de una educación pública de calidad y en valenciano.
El salón de actos del IES la Plana de Castelló ha acogido durante este miércoles, dentro de la cuarta semana del paro educativo, la reunión convocada por representantes de diferentes colegios e institutos de la comarca. En total, 60 docentes han participado en el encuentro para continuar trabajando en las acciones reivindicativas vinculadas a la escuela pública.
La sesión ha servido para poner en común distintos puntos de vista sobre el enfoque de la huelga educativa, así como para acordar varias acciones que se llevarán a cabo la próxima semana. Desde el colectivo, han señalado que la intención es mantener el seguimiento de las movilizaciones y organizar nuevas iniciativas para que tanto docentes como familias puedan participar en la medida de sus posibilidades.
Firmes en sus reivindicaciones
Desde el colectivo de profesores apuntan que, a pesar del desgaste y de los esfuerzos que implica una huelga tan prolongada, se mantienen firmes en sus reivindicaciones. Una de las representantes ha señalado que “la duración de esta huelga la marca Conselleria de Educación. Nos habría encantado que la huelga hubiera acabado con la primera negociación, pero ninguna de las propuestas de acuerdo ha sido mínimamente razonable”.
La misma portavoz ha añadido que los docentes continuarán movilizados “por la educación pública”, aunque considera que “la conselleria podría haber acabado con esto mucho antes y lo está dilatando en el tiempo en una práctica de mala fe”.
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