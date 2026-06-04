La campaña de la fruta se verano se agria: el agricultor apenas gana dinero por el alza de los costes

La campaña de fruta de verano en la Comunitat Valenciana encara su tramo final con un balance agridulce para los agricultores. La producción de melocotón, nectarina, albaricoque, ciruela y paraguayo ha sido, en términos generales, normal y de buena calidad, pero los ingresos obtenidos en origen no han bastado para compensar el fuerte incremento de los costes.

Según denuncia La Unió Llauradora, el sector vuelve a enfrentarse a un problema que considera ya estructural: el campo produce, pero la rentabilidad no llega al agricultor. La organización agraria apunta a una combinación de factores que ha lastrado la campaña, entre ellos el encarecimiento de la mano de obra, la energía, el gasóleo, los fertilizantes, el cartonaje y la logística. En conjunto, los costes de producción se han incrementado en más de un 20%, sin que esa subida se haya trasladado a los precios pagados al productor.

La meteorología tampoco ha facilitado la campaña. Las lluvias durante fases de cuajado, algunos episodios de calor y momentos puntuales de estrés hídrico han obligado a reforzar los trabajos de manipulación y han complicado la salida comercial de determinadas partidas.

Explotaciones con pérdidas

Uno de los principales problemas ha sido la fuerte irregularidad de las cotizaciones. La Unió sitúa los precios en origen, en muchos casos, entre 0,40 y 1,10 euros por kilo, en función de la variedad, el calibre y el momento de venta. Sin embargo, la organización recuerda que los costes reales de producción se mueven habitualmente entre 0,45 y 0,75 euros por kilo, lo que ha dejado a numerosas explotaciones con márgenes mínimos o directamente en pérdidas.

A esta situación se suma la presión de la gran distribución, que concentra más del 70% de la comercialización de fruta fresca. La organización agraria critica que las cadenas imponen condiciones muy exigentes en calibres, planificación y precios, lo que reduce la capacidad de negociación de los agricultores. Además, denuncia que el diferencial entre el precio en origen y el de venta al consumidor puede situarse entre el 300% y el 500%, unos márgenes que, según la Unió, también acaban frenando el consumo.

Miembros de la Unió en un campo de albaricoques. / Mediterráneo

La competencia exterior es otro de los factores que ha pesado sobre la campaña. La entrada de fruta procedente de otros países productores europeos y del hemisferio sur coincide en determinadas ventanas comerciales y añade presión a los precios tanto en el mercado nacional como en el exterior.

El responsable del sector de fruta de verano de la UnióToni Cardona, advierte de que la campaña “vuelve a evidenciar que la fruta de verano en la Comunitat Valenciana puede tener una producción correcta, pero sigue sin garantizar rentabilidad para los agricultores”. A su juicio, no se trata de un problema puntual, sino de un desequilibrio estructural en la cadena alimentaria, donde “el agricultor continúa siendo el eslabón más débil”.

En peligro de extinción

Cardona alerta además del riesgo que corre la fruta de hueso en el territorio valenciano debido a un modelo productivo marcado por el minifundismo, la escasa mecanización, el envejecimiento y el peso de explotaciones tradicionales. “La fruta de hueso está en peligro de extinción, aunque estamos a tiempo de revertir la situación si somos más colaborativos y cooperativos”, señala. Entre las posibles soluciones, plantea avanzar en planes de concentración parcelaria y fórmulas de gestión conjunta de tierras.

Ante este escenario, reclama medidas urgentes para corregir los desequilibrios del mercado, reforzar la posición del productor dentro de la cadena de valor y garantizar precios en origen que cubran, al menos, los costes de producción. La organización advierte de que, sin cambios de fondo, incluso las campañas con una producción normal seguirán traduciéndose en pérdidas para buena parte del sector.