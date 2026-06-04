Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión IES RibaltaProfesor colgado de un puentePolicía Local en CastellóMano biónica en 'La Revuelta'Empresa del AñoTsunami en el Mediterráneo
instagramlinkedin

Conectividad aérea

Castellón activa los vuelos a la 'ciudad invicta': 13.000 plazas hasta septiembre desde 15 euros

El aeropuerto alcanza las 15 rutas operativas a la espera de la incorporación de la última en julio

Imagen de Oporto, ciudad que ya cuenta con vuelos directos desde Castellón.

Imagen de Oporto, ciudad que ya cuenta con vuelos directos desde Castellón. / E.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Castellón continúa ampliando su oferta de destinos con vuelos directos. Este jueves ha sido el turno de la reactivación del enlace con la conocida como 'ciudad invicta' que permanecerá en funcionameinto durante todo el verano.

El aeropuerto ubicado en Vilanova d'Alcolea pasa así a estar unido, un año más, con la ciudad portuguesa de Oporto dos veces por semana, en jueves y domingo, a cargo de la compañía de bajo coste Ryanair. Como ya recogió este diario, la conexión operará un total de 13.000 plazas con origen o destino a la provincia en 68 vuelos hasta el próximo 27 de septiembre.

En estos momentos, Ryanair dispone de billetes a la venta, en momentos como junio o septiembre, que parten desde los 15 euros por trayecto. O 30 euros en el caso de los desplazamientos de ida y vuelta, con la correspondiente mochila reglamentaria.

Primer vuelo de la temporada de la ruta a Oporto, este jueves.

Primer vuelo de la temporada de la ruta a Oporto, este jueves. / MEDITERRÁNEO

Centro histórico Patrimonio de la Humanidad

Con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad desde el 1996, Oporto es la capital del norte y la segunda ciudad del país. Recibe el nombre popular de la ciudad invicta, por su postura histórica frente a invasores e imposiciones. En tamaño, en la segunda ciudad de Portugal.

Noticias relacionadas y más

De esta forma, el aeropuerto de Castellón cuenta ya con 15 conexiones regulares activas y que unen la provincia con los destinos nacionales de Madrid (Air Nostrum), Asturias y Bilbao (Volotea). También enlaza con ciudades internacionales como Bucares y Cluj (Wizz Air), Milán, Düsseldorf Weeze, Londres Stansted, Bolonia, Manchester, Berlín, Budapest, Cracovia, Bruselas y Oporto (Ryanair). La oferta se completará a mitad de julio con el regreso de la ruta a Palma de Mallorca (Air Nostrum).

Contenido interactivo sobre vuelos desde Castellón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
  2. Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
  3. Aemet activa el aviso amarillo en Castellón por tormentas con posible granizo este domingo: Cuándo y dónde lloverá
  4. Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
  5. Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
  6. Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
  7. La castellonense Amparo estaba durmiendo, la despiertan desde El Hormiguero y gana 12.000 euros
  8. Ya hay fecha de apertura para Aquarama, que viene con novedades: no necesitarás entrar al parque para comprar sus famosos gofres

Castellón activa los vuelos a la 'ciudad invicta': 13.000 plazas hasta septiembre desde 15 euros

Castellón activa los vuelos a la 'ciudad invicta': 13.000 plazas hasta septiembre desde 15 euros

El tiempo da un giro en Castellón: llegan los chubascos antes del fin de semana

El tiempo da un giro en Castellón: llegan los chubascos antes del fin de semana

Las 5 noticias del día que no te puedes perder… y lo sabes

Las 5 noticias del día que no te puedes perder… y lo sabes

Sorpresa entre los alumnos de Castellón con el lioso examen de Valenciano en Selectividad: "Han ido a pillar"

Sorpresa entre los alumnos de Castellón con el lioso examen de Valenciano en Selectividad: "Han ido a pillar"

Pérez Llorca acude a Bruselas para defender a la cerámica de Castellón y el campo

Pérez Llorca acude a Bruselas para defender a la cerámica de Castellón y el campo

Bicicletas por la escuela pública: Los profesores pedalean en Almassora para defender una educación de calidad

Luloc, el robot 'made in Castellón' que gana dos primeros premios en una competición nacional de robótica educativa

Luloc, el robot 'made in Castellón' que gana dos primeros premios en una competición nacional de robótica educativa

Calendario de protestas: Los centros de la Plana Alta preparan las próximas movilizaciones de los profesores

Tracking Pixel Contents