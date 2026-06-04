Castellón activa los vuelos a la 'ciudad invicta': 13.000 plazas hasta septiembre desde 15 euros

Castellón continúa ampliando su oferta de destinos con vuelos directos. Este jueves ha sido el turno de la reactivación del enlace con la conocida como 'ciudad invicta' que permanecerá en funcionameinto durante todo el verano.

El aeropuerto ubicado en Vilanova d'Alcolea pasa así a estar unido, un año más, con la ciudad portuguesa de Oporto dos veces por semana, en jueves y domingo, a cargo de la compañía de bajo coste Ryanair. Como ya recogió este diario, la conexión operará un total de 13.000 plazas con origen o destino a la provincia en 68 vuelos hasta el próximo 27 de septiembre.

En estos momentos, Ryanair dispone de billetes a la venta, en momentos como junio o septiembre, que parten desde los 15 euros por trayecto. O 30 euros en el caso de los desplazamientos de ida y vuelta, con la correspondiente mochila reglamentaria.

Primer vuelo de la temporada de la ruta a Oporto, este jueves. / MEDITERRÁNEO

Centro histórico Patrimonio de la Humanidad

Con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad desde el 1996, Oporto es la capital del norte y la segunda ciudad del país. Recibe el nombre popular de la ciudad invicta, por su postura histórica frente a invasores e imposiciones. En tamaño, en la segunda ciudad de Portugal.

De esta forma, el aeropuerto de Castellón cuenta ya con 15 conexiones regulares activas y que unen la provincia con los destinos nacionales de Madrid (Air Nostrum), Asturias y Bilbao (Volotea). También enlaza con ciudades internacionales como Bucares y Cluj (Wizz Air), Milán, Düsseldorf Weeze, Londres Stansted, Bolonia, Manchester, Berlín, Budapest, Cracovia, Bruselas y Oporto (Ryanair). La oferta se completará a mitad de julio con el regreso de la ruta a Palma de Mallorca (Air Nostrum).