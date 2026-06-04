Castellón conquista el mundo: Seis de cada diez euros de la riqueza de la provincia ya proceden de la exportación

Las ventas al exterior han sido, junto al tirón del consumo sostenido por la fortaleza del empleo, el gran factor de resistencia de Castellón a los terremotos económicos de los últimos años. Los productos fabricados en la provincia se venden en prácticamente todo el mundo y 2025 acabó con unas ventas de 9.029,5 millones de euros. Y aunque Castellón no puede compararse en volumen con Barcelona, Madrid o Valencia sí es una de las provincias españolas donde el peso de la exportación es mayor: casi seis de cada diez euros de la riqueza provincial ya proceden del comercio internacional, cifra que se ha duplicado desde el inicio del siglo

La Cámara de Comercio de España (CCE) y el Consejo General de Economistas de España (CGE) han presentado este jueves el estudio 50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de las provincias en España (1975-2025), una investigación que analiza medio siglo de transformación del país desde una perspectiva provincial y ofrece una radiografía detallada de la evolución económica, social, empresarial e institucional de los distintos territorios.

Entre los datos que aparecen en el estudio hay uno que revela como pocos el paso de gigante que ha dado la economía de Castellón en las últimas dos décadas. A comienzos de siglo, las exportaciones representaban alrededor del 26% del PIB provincial, mientras que en 2023 (último dato disponible), ese peso se había elevado hasta el 57,5%, más del doble que en el año 2000. Una evolución que sitúa a Castellón en el grupo de provincias más abiertas al exterior, junto a Álava, Huelva, Pontevedra o Palencia.

Un 'milagro' con nombre y apellidos

El informe no solo confirma que la internacionalización se ha convertido en uno de los principales motores de transformación territorial, sino que en el caso de Castellón la lectura es clara: la economía provincial depende cada vez más de su capacidad para competir fuera. Un milagro que tiene nombre y apellidos: la industria cerámica, que es responsable del 50% de las ventas de Castellón fuera de España. De hecho, de los algo más de 9.000 millones que en 2025 facturaron en el exterior las empresas de la provincia, 4.515 hay que achacarlas al sector cerámico: 3.485 a los fabricantes de azulejos; 891,4 a los esmaltes y fritas y 139 a la maquinaria cerámica.

La comparación con el resto de la Comunitat Valenciana refuerza esta idea. En el informe de la Cámara de Comercio de España, Valencia aparece entre las grandes provincias exportadoras por volumen total, pero Castellón sobresale en términos relativos. Así, mientras Valencia pesa más en el conjunto nacional por tamaño económico y empresarial, Castellón presenta una mayor exposición de su PIB al comercio exterior. Alicante, por su parte, queda más alejada de ese perfil industrial exportador.

El documento también apunta un reto pendiente: ampliar y renovar la base de empresas exportadoras. Castellón aparece entre las provincias con menor crecimiento relativo de compañías exportadoras regulares, con una tasa media anual acumulada del 1,3%. Una cifra que sugiere que la potencia exterior descansa en un tejido exportador consolidado, pero no necesariamente en una expansión intensa del número de compañías que venden de forma estable en el extranjero.

Presentación del informe este jueves en la sede del Consejo General de Economistas en Madrid. / Mediterráneo

Más allá del poderío exportador de Castellón, el informe destaca que mientras algunas provincias han registrado fuertes incrementos de población, actividad económica e inversión, otras continúan enfrentándose a desafíos vinculados al envejecimiento demográfico, la pérdida de población, las dificultades para atraer actividad empresarial y las limitaciones derivadas de su menor densidad económica.

Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del CGE ha señalado que “este análisis provincial, sin duda pionero en nuestro país, pone de manifiesto que el progreso no sigue trayectorias lineales, pero también que los cambios sostenidos en el tiempo, aunque en determinados momentos parezcan discretos, terminan dando lugar a transformaciones de gran calado”. Y los datos lo confirman, “por ejemplo, en términos de capital acumulado, el mapa provincial muestra una notable estabilidad, pero con tendencias inequívocas. El stock de capital refuerza el liderazgo de Madrid, que amplía su participación, y refleja el avance de provincias turísticas y residenciales como Málaga, Illes Balears, Alicante o Murcia, donde el capital residencial y de servicios ha crecido con intensidad”, añade el director y concluye: “Al mismo tiempo, provincias industriales tradicionales como Barcelona, Bizkaia, Gipuzkoa o Asturias pierden peso relativo, pese a mantener niveles absolutos elevados”.

Para Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, “el tejido empresarial provincial se ha transformado en el último medio siglo mediante mayor internacionalización, productividad e innovación. Aunque persisten brechas territoriales, la expansión de exportadoras regulares, la modernización productiva y el avance de la I+D empresarial apuntan a provincias más diversificadas, competitivas y resilientes”. De este modo, “emerge un mapa empresarial provincial más diversificado, competitivo y resistente, aunque aún con margen para seguir impulsando productividad e innovación”.