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El Hospital General de Castellón da la bienvenida a sus residentes

El Hospital General Universitario de Castellón acoge a 125 nuevos profesionales MIR, FIR y EIR que inician su formación especializada este año

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Bienvenida a los residentes /

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Ramón Pérez

Castellón

El Hospital General Universitario de Castellón ha dado la bienvenida a los nuevos profesionales residentes que inician su periodo de formación en las distintas especialidades y unidades docentes del Departamento de Salud de Castellón.

Un total de 125 MIR, FIR y EIR comienzan una nueva etapa en su recorrido profesional. Particularmente, 7 MIR se encuentran entre las mil primeras plazas seleccionadas, dejando claro el prestigio del centro hospitalario castellonense a nivel nacional. Además, el Hospital General se enorgullece de contar con la FIR que se encuentra entre los primeros ocho puestos de la convocatoria general de este año.

Jonatan Alguacil, director médico del Hospital General de Castellón, ha dado comienzo al acto de acogida al nuevo personal. Del mismo modo, la mesa inaugural ha contado con la participación de Flavia Pronzato, presidenta de la Comisión de Docencia, Augusto Saldaña, jefe de estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Castellón, y Jairo Hernando, miembro de la Subcomisión de Enfermería Especializada.

El director médico ha animado a los recién llegados a "disfrutar de este periodo de formación, entendido como adoptar una actitud profesional y serena frente a los retos diarios, y sabiendo que siempre contareis con el sostén y seguridad de los compañeros de vuestro servicio", y ha finalizado su discurso con un agradecimiento por elegir el Hospital General de Castellón.

Por su parte, Saldaña ha lanzado un mensaje: "Que Castellón sea para ustedes un lugar donde crecer como personas y como especialistas".

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El acto ha contado además con la presencia de Eva Suárez, directora territorial de la Conselleria de Sanitat en Castellón, el equipo directivo del Hospital General de Castellón y jefes de servicio

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