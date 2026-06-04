El Hospital General de Castellón prueba con picaduras controladas la eficacia del tratamiento contra la alergia a abejas y avispas

El Hospital General de Castellón ha incorporado la técnica de la repicadura controlada con himenópteros vivos para comprobar la eficacia de la inmunoterapia en pacientes con alergia al veneno de abeja o avispa. La prueba se realiza en un entorno sanitario controlado, principalmente en el Hospital de Día de Alergología y, en algunos casos, en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo supervisión de personal cualificado y con equipos de monitorización.

La técnica consiste en que el paciente reciba una picadura del himenóptero vivo responsable de su alergia, ya sea abeja o avispa, con el objetivo de verificar que el tratamiento con inmunoterapia frente al veneno ofrece una protección eficaz ante futuras picaduras.

Una prueba controlada para comprobar la protección de la inmunoterapia

La repicadura controlada con himenópteros vivos es una prueba médica segura que se realiza bajo estricta supervisión sanitaria. Su finalidad es confirmar de forma directa la protección clínica alcanzada tras el tratamiento con inmunoterapia.

Según el Hospital General de Castellón, se trata de una técnica que actualmente realizan muy pocos centros hospitalarios públicos de la Comunitat Valenciana y que permite comprobar si el paciente está protegido frente a nuevas picaduras del insecto causante de la alergia.

Más de 120 pacientes con alergia a abejas y avispas en seguimiento

El Servicio de Alergia del Hospital General de Castellón realiza actualmente el seguimiento y valoración de más de 120 pacientes diagnosticados de alergia al veneno de himenópteros, principalmente abejas y avispas.

La alergóloga Paula Viedma, responsable de esta consulta, destaca que “la alergia al veneno de himenópteros es muy prevalente en nuestra área y puede provocar reacciones graves, como la anafilaxia”. Por este motivo, explica, “a nuestros pacientes les realizamos la repicadura controlada con el insecto responsable de su alergia para comprobar la protección con la inmunoterapia, siempre en un entorno hospitalario seguro y preparado para actuar de manera inmediata ante cualquier reacción”.

El Hospital General de Castellón prueba con picaduras controladas la eficacia del tratamiento contra la alergia a abejas y avispas / SAN.GVA

La ausencia de reacción confirma la eficacia del tratamiento

Uno de los principales objetivos de esta prueba es ofrecer mayor seguridad clínica y emocional al paciente. Según Viedma, “el resultado negativo de esta prueba, es decir, la ausencia de una reacción, confirma que el tratamiento está siendo eficaz y aporta una gran tranquilidad al paciente”.

La especialista subraya que esta confirmación ayuda a reducir el miedo ante futuras picaduras accidentales de abejas o avispas y contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas de alergia al veneno de himenópteros.

Jornada sobre alergia a himenópteros y vespa velutina en Castellón

La incorporación de esta técnica se enmarca también en la actividad científica y divulgativa de la Sección de Alergología del Hospital General de Castellón. Con motivo de la XXXIII edición del congreso autonómico de la Asociación Valenciana de Alergología e Inmunoterapia, que se celebra en la provincia de Castellón, el centro ha organizado la jornada ‘Más allá del aguijón - Alergia a Himenópteros’.

La sesión está dirigida a profesionales de emergencias, forestales, trabajadores del sector agrícola y ganadero y, en general, a población de riesgo expuesta a picaduras de himenópteros.

Identificación, prevención y manejo de reacciones alérgicas

Durante la jornada se abordarán aspectos relacionados con la identificación de las principales especies de himenópteros presentes en el entorno, la expansión de la Vespa velutina, el diagnóstico y manejo de la alergia a himenópteros y las nuevas estrategias para evaluar la eficacia de la inmunoterapia.

Entre estas estrategias figura la repicadura controlada, incluida la realizada con Vespa velutina. Además, especialistas en Alergología ofrecerán recomendaciones prácticas para la prevención y el manejo de las reacciones alérgicas, con el objetivo de fomentar el debate, la participación activa y la interacción con los asistentes.

La jornada se celebrará el viernes 5 de junio, en horario de mañana, en el salón de actos del Hospital General de Castellón. El acceso será libre previa inscripción a través del enlace habilitado por el departamento de salud.