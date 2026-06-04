Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión IES RibaltaProfesor colgado de un puentePolicía Local en CastellóMano biónica en 'La Revuelta'Empresa del AñoTsunami en el Mediterráneo
instagramlinkedin

La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado

La jornada en el interior de la provincia ha estado marcada por las precipitaciones

Imagen de archivo de un día de lluvia en Castelló.

Imagen de archivo de un día de lluvia en Castelló. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Campos

Castellón

Tal y como había advertido la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la de hoy ha sido una jornada lluviosa en el interior de Castellón. También lo será, si los modelos aciertan, mañana. El litoral se salva por el momento de este episodio de precipitaciones.

La lluvia no ha dejado registros demasiado elevados en la provincia, a excepción de un municipio, donde la torre de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha marcado 44 litros por metro cuadrado, mucho más que en otros pueblos situados a poca distancia.

El tiempo | Previsión para mañana viernes en Castellón

El tiempo | Previsión para mañana viernes en Castellón

Medi TV

Lluvia en Castellón

El pueblo es Ares del Maestrat, donde las temperaturas, seguramente debido a las precipitaciones, no han superado los 23 grados (mínima más baja de la jornada en toda la provincia). A mucha distancia están los registros obtenidos por Avamet en Catí (13,6 litros por metro cuadrado) o Morella (12).

Máximos registros de lluvia recogidos en Castellón este jueves.

Máximos registros de lluvia recogidos en Castellón este jueves. / Avamet

La previsión de Aemet en la Comunitat indica que el fin de semana habrá "tiempo más tranquilo. Con menos nubosidad, el sábado aumentarán las temperaturas de forma notable en zonas del interior de Valencia. En el litoral soplarán brisas, con lo que el aumento será ligero".

En cuanto a las temperaturas, estos han sido los municipios que han marcado hoy las máximas:

  • Segorbe: 35,1 ºC
  • Jérica: 34,8 ºC
  • Altura: 33,1 ºC
  • Gaibiel: 32,5 ºC
  • Viver: 32,3 ºC
  • Vall de Almonacid: 32,2 ºC
  • Vilafamés: 31,8 ºC
  • Caudiel: 31,6 ºC
  • Puebla de Arenoso: 31,3 ºC

Noticias relacionadas

Esta es la previsión de Aemet en Castellón cara a los próximos días:

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
  2. Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
  3. Aemet activa el aviso amarillo en Castellón por tormentas con posible granizo este domingo: Cuándo y dónde lloverá
  4. Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
  5. Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
  6. Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
  7. La castellonense Amparo estaba durmiendo, la despiertan desde El Hormiguero y gana 12.000 euros
  8. Ya hay fecha de apertura para Aquarama, que viene con novedades: no necesitarás entrar al parque para comprar sus famosos gofres

La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado

La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado

El aeropuerto de Castellón activa los vuelos a la 'ciudad invicta': 13.000 plazas hasta septiembre desde 15 euros

El aeropuerto de Castellón activa los vuelos a la 'ciudad invicta': 13.000 plazas hasta septiembre desde 15 euros

Castellón conquista el mundo: Seis de cada diez euros de la riqueza de la provincia ya proceden de la exportación

Castellón conquista el mundo: Seis de cada diez euros de la riqueza de la provincia ya proceden de la exportación

El Hospital General de Castellón da la bienvenida a sus residentes

El Hospital General de Castellón da la bienvenida a sus residentes

El tiempo da un giro en Castellón: llegan los chubascos antes del fin de semana

El tiempo da un giro en Castellón: llegan los chubascos antes del fin de semana

Las 5 noticias del día que no te puedes perder… y lo sabes

Las 5 noticias del día que no te puedes perder… y lo sabes

Sorpresa entre los alumnos de Castellón con el lioso examen de Valenciano en Selectividad: "Han ido a pillar"

Sorpresa entre los alumnos de Castellón con el lioso examen de Valenciano en Selectividad: "Han ido a pillar"

Pérez Llorca acude a Bruselas para defender a la cerámica de Castellón y el campo

Pérez Llorca acude a Bruselas para defender a la cerámica de Castellón y el campo
Tracking Pixel Contents