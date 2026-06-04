La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado

Tal y como había advertido la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la de hoy ha sido una jornada lluviosa en el interior de Castellón. También lo será, si los modelos aciertan, mañana. El litoral se salva por el momento de este episodio de precipitaciones.

La lluvia no ha dejado registros demasiado elevados en la provincia, a excepción de un municipio, donde la torre de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha marcado 44 litros por metro cuadrado, mucho más que en otros pueblos situados a poca distancia.

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Lluvia en Castellón

El pueblo es Ares del Maestrat, donde las temperaturas, seguramente debido a las precipitaciones, no han superado los 23 grados (mínima más baja de la jornada en toda la provincia). A mucha distancia están los registros obtenidos por Avamet en Catí (13,6 litros por metro cuadrado) o Morella (12).

Máximos registros de lluvia recogidos en Castellón este jueves. / Avamet

La previsión de Aemet en la Comunitat indica que el fin de semana habrá "tiempo más tranquilo. Con menos nubosidad, el sábado aumentarán las temperaturas de forma notable en zonas del interior de Valencia. En el litoral soplarán brisas, con lo que el aumento será ligero".

En cuanto a las temperaturas, estos han sido los municipios que han marcado hoy las máximas:

Segorbe: 35,1 ºC

Jérica: 34,8 ºC

Altura: 33,1 ºC

Gaibiel: 32,5 ºC

Viver: 32,3 ºC

Vall de Almonacid: 32,2 ºC

Vilafamés: 31,8 ºC

Caudiel: 31,6 ºC

Puebla de Arenoso: 31,3 ºC

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Esta es la previsión de Aemet en Castellón cara a los próximos días: