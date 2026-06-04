Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión IES RibaltaProfesor colgado de un puentePolicía Local en CastellóMano biónica en 'La Revuelta'Empresa del AñoTsunami en el Mediterráneo
instagramlinkedin

Luloc, el robot 'made in Castellón' que gana dos primeros premios en una competición nacional de robótica educativa

El equipo UJI Robotics se impone con el robot Luloc en el ASTI Robotics Challenge 2026, celebrado en Burgos, y suma su tercera victoria en este certamen

robotics asti

robotics asti / v

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

El equipo UJI Robotics de la Universitat Jaume I de Castellón ha logrado dos primeros premios en la X edición del ASTI Robotics Challenge 2026, una de las competiciones de robótica educativa de referencia en España. El grupo universitario, que compitió con el robot Luloc, se impuso en la categoría de equipos universitarios en los apartados de mejor proyecto robótico y mejor robot en el torneo de sumo.

La final nacional se celebró el pasado 30 de mayo en el Fórum Evolución de Burgos y reunió a un centenar de participantes procedentes de diferentes puntos de España. Todos ellos habían superado previamente las fases clasificatorias desarrolladas a lo largo del curso, en las que participaron más de 600 estudiantes.

Doble reconocimiento para el robot Luloc

Durante la competición, los equipos tuvieron que demostrar no solo el rendimiento técnico de sus robots en diferentes pruebas, sino también su capacidad para defender el proyecto ante un jurado especializado.

La delegación de UJI Robotics estuvo encabezada por su team leader, David Román, quien ha destacado que el resultado conseguido “es una recompensa enorme a muchas horas de trabajo, pruebas, errores y mejoras”. “Estamos muy orgullosos del equipo y del trabajo que hemos hecho a lo largo del curso”, ha señalado.

El equipo se completó con Raúl Garvi, responsable de software y programación; Víctor Ioan, responsable de electrónica; Irene García, responsable de software; Adrián Gascón, responsable de mecánica y diseño, y Daniel Ortiz, mentor del equipo.

UJI Robotics ASTI Challenge.

UJI Robotics ASTI Challenge. / v

Cinco becas MBA Tech para el equipo

El premio al mejor proyecto robótico ha supuesto, además, la obtención de cinco becas MBA Tech de Integra Technology School, una formación orientada a reforzar competencias tecnológicas, de gestión, innovación y liderazgo.

La directora de la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje, Marisa Flor, ha felicitado al equipo y ha subrayado que “estos resultados evidencian la importancia de impulsar espacios en los que el alumnado pueda aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en retos reales, desarrollar competencias emprendedoras y tecnológicas y proyectar su potencial más allá de la universidad”.

Tercera victoria de UJI Robotics en el ASTI Robotics Challenge

Este nuevo éxito consolida la trayectoria de UJI Robotics en el ASTI Robotics Challenge. El equipo ya había ganado esta competición en 2022 y 2023, por lo que el triunfo de 2026 supone su tercera victoria en este certamen nacional de robótica.

Noticias relacionadas y más

UJI Robotics forma parte del programa UJILab Innovación, impulsado por el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica a través de la Cátedra INCREA. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el talento innovador del estudiantado y facilitar su participación en competiciones, retos y proyectos vinculados a la tecnología, la creatividad y el aprendizaje práctico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
  2. Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
  3. Aemet activa el aviso amarillo en Castellón por tormentas con posible granizo este domingo: Cuándo y dónde lloverá
  4. Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
  5. Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
  6. Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
  7. La castellonense Amparo estaba durmiendo, la despiertan desde El Hormiguero y gana 12.000 euros
  8. Ya hay fecha de apertura para Aquarama, que viene con novedades: no necesitarás entrar al parque para comprar sus famosos gofres

Pérez Llorca acude a Bruselas para defender a la cerámica de Castellón y el campo

Pérez Llorca acude a Bruselas para defender a la cerámica de Castellón y el campo

Bicicletas por la escuela pública: Los profesores pedalean en Almassora para defender una educación de calidad

Luloc, el robot 'made in Castellón' que gana dos primeros premios en una competición nacional de robótica educativa

Luloc, el robot 'made in Castellón' que gana dos primeros premios en una competición nacional de robótica educativa

Calendario de protestas: Los centros de la Plana Alta preparan las próximas movilizaciones de los profesores

La huelga docente en Castellón continúa con mesas informativas en Vila-real y una bicicletada reivindicativa en Almassora

La huelga docente en Castellón continúa con mesas informativas en Vila-real y una bicicletada reivindicativa en Almassora

Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico

Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico

El Alto Palancia respalda la huelga docente con una multitudinaria jornada en Segorbe

La campaña de la fruta se verano se agria: el agricultor apenas gana dinero por el alza de los costes

La campaña de la fruta se verano se agria: el agricultor apenas gana dinero por el alza de los costes
Tracking Pixel Contents