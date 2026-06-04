Luloc, el robot 'made in Castellón' que gana dos primeros premios en una competición nacional de robótica educativa

El equipo UJI Robotics de la Universitat Jaume I de Castellón ha logrado dos primeros premios en la X edición del ASTI Robotics Challenge 2026, una de las competiciones de robótica educativa de referencia en España. El grupo universitario, que compitió con el robot Luloc, se impuso en la categoría de equipos universitarios en los apartados de mejor proyecto robótico y mejor robot en el torneo de sumo.

La final nacional se celebró el pasado 30 de mayo en el Fórum Evolución de Burgos y reunió a un centenar de participantes procedentes de diferentes puntos de España. Todos ellos habían superado previamente las fases clasificatorias desarrolladas a lo largo del curso, en las que participaron más de 600 estudiantes.

Doble reconocimiento para el robot Luloc

Durante la competición, los equipos tuvieron que demostrar no solo el rendimiento técnico de sus robots en diferentes pruebas, sino también su capacidad para defender el proyecto ante un jurado especializado.

La delegación de UJI Robotics estuvo encabezada por su team leader, David Román, quien ha destacado que el resultado conseguido “es una recompensa enorme a muchas horas de trabajo, pruebas, errores y mejoras”. “Estamos muy orgullosos del equipo y del trabajo que hemos hecho a lo largo del curso”, ha señalado.

El equipo se completó con Raúl Garvi, responsable de software y programación; Víctor Ioan, responsable de electrónica; Irene García, responsable de software; Adrián Gascón, responsable de mecánica y diseño, y Daniel Ortiz, mentor del equipo.

UJI Robotics ASTI Challenge. / v

Cinco becas MBA Tech para el equipo

El premio al mejor proyecto robótico ha supuesto, además, la obtención de cinco becas MBA Tech de Integra Technology School, una formación orientada a reforzar competencias tecnológicas, de gestión, innovación y liderazgo.

La directora de la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje, Marisa Flor, ha felicitado al equipo y ha subrayado que “estos resultados evidencian la importancia de impulsar espacios en los que el alumnado pueda aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en retos reales, desarrollar competencias emprendedoras y tecnológicas y proyectar su potencial más allá de la universidad”.

Tercera victoria de UJI Robotics en el ASTI Robotics Challenge

Este nuevo éxito consolida la trayectoria de UJI Robotics en el ASTI Robotics Challenge. El equipo ya había ganado esta competición en 2022 y 2023, por lo que el triunfo de 2026 supone su tercera victoria en este certamen nacional de robótica.

UJI Robotics forma parte del programa UJILab Innovación, impulsado por el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica a través de la Cátedra INCREA. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el talento innovador del estudiantado y facilitar su participación en competiciones, retos y proyectos vinculados a la tecnología, la creatividad y el aprendizaje práctico.