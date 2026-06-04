Pérez Llorca acude a Bruselas para defender a la cerámica de Castellón y el campo

La Unión Europea tiene una influencia creciente en la evolución de la economía de Castellón. Algo que conocen a la perfección los empresarios y trabajadores de sectores como la cerámica o la agricultura, que comparten los objetivos marcados desde Bruselas, pero no la manera de ponerlos en práctica. Entre los casos más recientes se encuentran los recortes en asignaciones gratuitas de emisiones de CO2 para las firmas azulejeras, o la burocracia para percibir las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha interesado por esta preocupación en una reunión mantenida con el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons. Una visita en la que ha estado acompañado por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.

Regulación específica

En lo referente a la cerámica, el jefe del Consell ha detallado los retos a los que se enfrenta una actividad fundamental para la economía de Castellón. Pérez Llorca señaló la voluntad de "seguir mejorando y adaptándonos a las medidas para proteger el medio ambiente". Un propósito que, añadió, debe ir acompañado de un calendario realista, así como una "regulación específica" para la cerámica, ya que por sus características y su desarrollo tecnológico "no se puede comparar con otras industrias" que tienen menos dificultades para reducir las emisiones de CO2 sin perder competitividad empresarial ni puestos de trabajo.

Sobre la PAC, reclama menos trámites administrativos para los profesionales agrarios, medidas específicas que garanticen el apoyo a los agricultores jubilados y que los productos valencianos puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados europeos.

Fondos de la pac

Asimismo, ha defendido la importancia de que los fondos de la PAC sigan llegando a la Comunitat Valenciana "ante los rumores de que se puedan reducir un 23%", lo que, según ha dicho, "podría hacer un daño irreparable a nuestra agricultura".

Pérez Llorca ha insistido en desarrollar medidas de salvaguarda para los productos valencianos respecto a los nuevos tratados comerciales en marcha y, en este sentido, se ha congratulado de que los productos cárnicos que vienen desde Brasil "van a estar más controlados y limitados a partir del mes de septiembre".

Sello de calidad

Además, ha planteado al representante europeo la posibilidad de que haya una marca o sello de calidad de los productos europeos y valencianos que "ofrezcan mayor seguridad al consumidor".

Ante la situación de incertidumbre que vive el sector agrario, el president ha recordado algunas de las medidas puestas en marcha por el Consell, como las destinadas a asegurar el cambio generacional en el campo, vitales para "mantener el sector primario de la Comunitat Valenciana, que además es una de nuestras señas de identidad".

Agenda en Bruselas

Además de reunirse con González Pons, la delegación de la Generalitat incluye en su agenda encuentros con el comisario de Agricultura de la UE, Christophe Hansen; con el embajador de España ante el Reino de Bélgica, José María Rodríguez Coso, y con el embajador representante adjunto permanente de España ante la Unión Europea y responsable de los asuntos de industria y medio ambiente, Oriol Escala.

En un encuentro mantenido recientemente en Barcelona y organizado por El Periódico, Pérez Llorca expuso su optimismo sobre las reivindicaciones de la cerámica. "Creo que en breve entenderán que hay que flexibilizar esos objetivos de descarbonización", dijo. Expuso que las peticiones de los ceramistas españoles e italianos "son comprensibles", porque para llegar al objetivo de suprimir las emisiones contaminantes "necesitamos más tiempo, y ahí debe imperar el sentido común", mientras que las administraciones "tenemos que seguir ayudándoles".