Pérez Llorca reclama en Bruselas un mayor respaldo a los sectores agrícola y cerámico de la Comunitat Valenciana
El presidente de la Generalitat ha mantenido una reunión con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado en Bruselas el papel estratégico de la Comunitat Valenciana en la Unión Europea y ha reclamado un mayor respaldo comunitario para dos sectores clave de la economía valenciana: el campo valenciano y el sector cerámico.
Pérez Llorca ha trasladado estas demandas tras las reuniones mantenidas con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen; el embajador de España ante el Reino de Bélgica, José María Rodríguez Coso; y el embajador representante adjunto permanente de España ante la Unión Europea, Oriol Escala.
El jefe del Consell ha defendido que la futura Política Agraria Común (PAC) mantenga un respaldo firme al sector agrícola valenciano y garantice que los productos de la Comunitat Valenciana puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados europeos. En este sentido, ha reclamado una PAC con mayor presupuesto, más autonomía financiera y medidas específicas de apoyo a los agricultores jubilados, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sector y favorecer el relevo generacional.
Pérez Llorca ha puesto en valor el papel de estos agricultores, “que siguen produciendo y aportando al sector agroalimentario”, y ha subrayado su contribución tanto a la economía agraria y del medio rural como al mantenimiento del territorio y la preservación del entorno.
El president también ha defendido que la futura PAC fomente las ayudas al regadío y a la reutilización de agua, siguiendo el modelo aplicado en la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante, “la zona de Europa en la que más se reciclan los recursos hídricos”.
Además, ha señalado la necesidad de que la nueva PAC incorpore medidas de simplificación administrativa para hacerla más accesible y eficaz para el conjunto del sector agrario. También ha reclamado reforzar el apoyo a los pequeños productores y garantizar una participación efectiva de las regiones, ya que su exclusión podría generar dificultades en la aplicación de las ayudas.
Igualdad de trato
Pérez Llorca ha remarcado la importancia de que los productos agroalimentarios valencianos compitan en igualdad de condiciones en el mercado europeo y reciban un trato justo frente a los productos procedentes de terceros países que acceden a la Unión Europea.
En este punto, ha defendido que los acuerdos comerciales incorporen cláusulas espejo que garanticen que los productos importados cumplan los mismos estándares fitosanitarios, ambientales y de seguridad alimentaria que se exigen a los productores europeos.
El jefe del Consell ha citado de forma concreta los casos del arroz y el kaki valenciano, que, según ha señalado, “han perdido cosechas por la prohibición de algunos fitosanitarios que sí se permiten en países extracomunitarios”. Por ello, ha reclamado una mayor flexibilidad en el uso de estos productos para evitar situaciones de desventaja competitiva.
Reivindicación cerámica
Durante su visita a Bruselas, Pérez Llorca también ha reclamado una regulación específica para el sector cerámico, una industria “vital para la Comunitat Valenciana” que genera 16.000 puestos de trabajo directos y 90.000 indirectos.
El president ha pedido un calendario realista para el proceso de descarbonización de la Unión Europea, de forma que permita al sector cumplir los objetivos medioambientales marcados por Bruselas sin comprometer su competitividad ni su capacidad productiva.
Asimismo, ha solicitado una revisión o flexibilización del sistema actual y unas condiciones de competencia equitativas a escala global, especialmente para una industria de gran peso en la economía valenciana y con una fuerte implantación en la provincia de Castellón.
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