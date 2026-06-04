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Preacuerdo en el metal: 8.000 trabajadores de Castellón cobrarán un 9,75% más en tres años

Patronales y sindicatos firman este jueves un documento que incluye medidas como el derecho a la desconexión digital y la protección frente a la violencia machista

Representantes sindicales reclaman un convenio digno para el metal horas antes de llegar a un preacuerdo con las patronales.

Representantes sindicales reclaman un convenio digno para el metal horas antes de llegar a un preacuerdo con las patronales. / ERIK PRADAS

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Elena Aguilar

Elena Aguilar

Castellón

La paz social llega al sector del metal de Castellón, una actividad que da empleo a 8.000 personas y que engloba a industrias como la maquinaria cerámica, los talleres de automoción, las energías renovables, el metal o los instaladores eléctricos o los de agua, gas y calefacción. Cuatro meses después del inicio de las negociaciones, patronales y sindicatos han llegado este miércoles a un principio de acuerdo y lo han hecho tan solo unas horas después de que UGT y CCOO reivindicaran en la plaza Les Aules de Castelló un convenio digno.

El preacuerdo, que ambas partes firmarán durante este jueves, incluye una subida salarial del 4% para 2026, del 3% para 2027 y del 2,75% para 2028, según avanzan fuentes sindicales. En total, los profesionales del sector verán incrementadas sus retribuciones en un 9,75% desde este año y hasta el 2028. Además, el documento contempla una cláusula de revisión salarial técnica que podría añadir hasta un 1% adicional, en función de las condiciones pactadas.

Nueva reunión del convenio del metal en Castellón.

Una de las últimas reuniones del convenio del metal en Castellón. / Mediterráneo

Además del incremento salarial (desde el principio de las negociaciones este punto había sido la principal fricción entre sindicatos y patronales), el preacuerdo recoge otras medidas como la regulación de los retenes de mantenimiento, con el objetivo de dotar de mayor seguridad jurídica y una regulación específica a las personas trabajadoras afectadas. También se incorpora una cláusula de no absorción y compensación, destinada a proteger los incrementos salariales sobre los conceptos incluidos en las tablas salariales.

Desconexión digital

El preacuerdo introduce asimismo el derecho a la desconexión digital, mediante la implantación de protocolos específicos y con participación de la representación legal de las personas trabajadoras. En materia de igualdad, se incluye un nuevo artículo de protección frente a la violencia de género, con medidas de protección, derechos laborales y apoyo a las víctimas.

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A la firma del preacuerdo de este jueves acudirán UGT y CCOO por la parte sindical, mientras que por la empresarial lo harán las organizaciones provinciales Asebec (sector de la maquinaria cerámica), Apimagc (instaladores y mantenedores de agua, gas y calefacción), Aiecs (instaladores eléctricos), Astrauto (Asociación de Talleres de Castellón) y Upem (Unión Provincial de Empresas del Metal).

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