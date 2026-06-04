La refinería de bp de Castellón suministrará combustible para el mayor centro industrial de aviación de Europa

La división de combustibles para el sector aeronáutico de la multinacional bp ha sido la vencedora del proceso de licitación para suministrar carburantes al mayor centro industrial de aviación de Europa. Un contrato que tendrá una vigencia de siete años, y que tiene entre sus ventajas competitivas la proximidad con la refinería de bp en Castellón.

La entidad licitadora es el aeropuerto de Teruel, que está especializado en almacenamiento, mantenimiento, pintura y reciclaje de aeronaves. "Su clima seco y su amplia infraestructura lo convierten en un enclave idóneo para el estacionamiento de larga estancia y para iniciativas aeroespaciales de vanguardia", detallan desde la compañía energética, al tiempo que pone de manifiesto que la refinería y las instalaciones de aviación están a apenas 160 kilómetros de distancia.

Presentación del contrato entre bp Air y el aeropuerto de Teruel. / Mediterráneo

Contrato de siete años

No es la primera vez que se produce esta vinculación. Elida Cavic, vicepresidenta para el Sur de Europa, India, Oriente Medio y África en Air bp, menciona que su compañía "ha acompañado al aeropuerto de Teruel desde el inicio de sus operaciones, hace más de una década. Este nuevo acuerdo refleja la solidez de nuestra relación. Nos enorgullece seguir asegurando un suministro fiable y de calidad a un hub aeronáutico en crecimiento".

El director general del aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, indica, por su parte, el "orgullo de contar con la presencia de bp España. La concesión de siete años aportará estabilidad, inversión y un servicio esencial de suministro de combustible para la aviación. Su trabajo es clave para la operativa tanto de grandes aeronaves como de la aviación general. Esta colaboración refuerza el posicionamiento del aeropuerto como referente mundial en el sector".

Hub logístico

Desde que comenzó esta relación, en 2015, el complejo de la provincia vecina se ha consolidado como un hub logístico de referencia. Además, se trabaja en un proceso de expansión con el objetivo de alcanzar hasta 400 posiciones de estacionamiento —con nuevos hangares, un vertipuerto para taxis aéreos y avanzadas instalaciones de ensayo aeroespacial—, y prevé duplicar su plantilla hasta superar los 900 empleos directos en 2027.

Adicionalmente, el aeropuerto ha anunciado que pondrá en marcha en el primer trimestre de 2027 su nuevo hangar de dirigibles estratosféricos, una infraestructura estratégica única en Europa, que refuerza su posicionamiento en el sector aeroespacial a nivel internacional. Unas inversiones en las que también interviene de forma directa bp, ya que se ampliará la capacidad total de almacenamiento hasta los 320 metros cúbicos. Air bp presta servicios en 650 ubicaciones en más de 40 países.