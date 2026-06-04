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Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico

El 94,12% de los niños y niñas de 3 años de la provincia de Castellón ha conseguido plaza en alguno de los cuatro primeros centros solicitados

Este jueves se han hecho públicas las listas de admisión de infantil y primaria

Este jueves se han hecho públicas las listas de admisión de infantil y primaria

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castelló

Importante cambio en la admisión escolar en Castellón. La Conselleria de Educación ha hecho pública la lista de los centros más solicitados durante el proceso de admisión escolar para el próximo curso. El CEIP Carles Salvador (Castelló de la Plana) se ha colado en el listado de los 10 centros más solicitados en la Comunitat Valenciana para el próximo curso en relación con la oferta disponible. Se trata de un cambio respecto a años anteriores, en que tradicionalmente el CEIP Censal era el que más solicitudes registraba.

Según ha informado la Conselleria de Educación el 94,12% de los niños y niñas de 3 años de la provincia de Castellón ha conseguido plaza en alguno de los cuatro primeros centros solicitados. Se trata del porcentaje más bajo de la Comunitat, pues en Alicante el 96,64 % de los niños y niñas de 3 años ha conseguido plaza en alguno de los cuatro primeros centros solicitados y en Valencia este porcentaje alcanza el 95,06 %.

 Por lo que respecta a la distribución territorial del alumnado que comenzará esta etapa educativa el próximo curso, en Castellón se incorporarán 3.046 nuevos alumnos, además de los 1.279 que lo harán automáticamente desde las aulas de 2 años.

Centros más solicitados en la Comunitat en relación con la oferta

  1. Centro Privado Comenius (València)
  2. Centro Privado La Purísima (Torrent)
  3. Centro Privado Salesianos-San Juan Bosco (València)
  4. CEIP Costa Blanca (Alicante)
  5. CEIP Les Terretes (Torrent)
  6. Centro Privado Santa Ana (València)
  7. CEIP Mestalla (València)
  8. CEIP Mediterráneo (Alicante)
  9. CEIP Carles Salvador (Castelló de la Plana)
  10. Centro Privado Fasta Madre Sacramento (Torrent)

Centros más solicitados en Castellón en relación con la oferta

  1. CEIP Carles Salvador (Castelló de la Plana)
  2. Centro Privado Escuelas Pías (Castelló de la Plana)
  3. CEIP Isidoro Andrés Villarroya (Castelló de la Plana)

Noticias relacionadas y más

Alegaciones

Tras la publicación este jueves de las listas provisionales, las familias podrán presentar alegaciones entre el 4 y el 8 de junio, tanto para Infantil como para Primaria. Las listas definitivas se publicarán el próximo 18 de junio. A partir de esa fecha se abrirá también el periodo de matrícula. El trámite podrá realizarse de forma telemática a través de adminova.gva.es entre el 18 y el 29 de junio, mientras que quienes opten por la modalidad presencial podrán formalizarla del 18 de junio al 2 de julio.

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