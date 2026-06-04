Sorpresa entre los alumnos de Castellón con el lioso examen de Valenciano en Selectividad: "Han ido a pillar"

Último día de las pruebas de acceso a la universidad en Castellón. Y los alumnos transmiten sensaciones dispares, aunque con una idea bastante compartida: La sorpresa por el examen de valenciano, especialmente por un texto que varios estudiantes califican como “complicado”, “raro” o “lioso”. Aun así, el balance general de la Ebau entre los jóvenes consultados es positivo y muchos ya piensan en sus próximos pasos: estudiar en la Universitat Jaume I, marcharse fuera para cursar una carrera o, sencillamente, celebrar el final de una etapa.

Un examen de Valenciano más difícil de lo esperado

El examen de Valenciano ha dejado sensaciones muy parecidas entre alumnos de distintos centros de Castellón y la provincia. Emma Borras, estudiante del IES Leopoldo Querol de Vinaròs, reconoce que no salió del todo satisfecha de la prueba. “No estamos muy contentos. La parte de lengua es la única que se puede salvar, pero el texto era muy complicado”, explica. Según relata, la dificultad para entender el tema principal condicionó también la pregunta de producción escrita, ya que estaba relacionada con el mismo contenido.

Por su parte, Álvaro, estudiante del IES Penyagolosa de Castelló, valora que la parte de gramática y literatura se ajustaba a los contenidos trabajados durante el curso, pero considera que el texto fue “bastante lioso”. “Esperábamos un artículo que tuviera tres partes bien claras y este ha ido un poco más a pillar, pero en general se podía salvar”, resume.

La misma sensación se repite en otros centros. Eric, alumno del IES Leopoldo Querol de Vinaròs, habla directamente de “un poco desastre” por la falta de tiempo y por una presencia de literatura superior a la esperada. Darío, del Sierra d’Irta, señala que salió una narración que no era lo que habían trabajado durante el curso: “Ha sido un poco rara, pero se ha sacado”.

En concreto, el examen de Valenciano presentaba un fragmento de Vicent Andrés Estellés. En concreto, un fragmento del Poeta del Poble adaptado de "Manuel Sanchis Guarner, home de bé, home de pau", del libro "El forn del Sol", un poemario publicado en 1986 por Gregal Llibres. La obra toma el nombre del horno de la familia, en Burjassot, construido por el abuelo materno de Estellés: Manuel Estellés Sancho.

Nervios, cansancio y balance positivo de la Selectividad

Alumnos de Selectividad hacen balance de la selectividad. / Mediterráneo

A pesar de las dudas que les genera Valenciano, la mayoría de alumnos hace una valoración general favorable de la Selectividad. Emma admite que Historia de España fue “un poco caótica”, aunque se muestra en general contenta. Álvaro también considera que las pruebas han ido “bastante bien” y que algunas han sido “bastante fáciles”, aunque todavía mira con respeto a Matemáticas, una de las asignaturas que más pondera para su futuro académico.

Marc Valero, del Centro Carmelitas de Castellón, reconoce que Valenciano le salió peor que el resto de exámenes, pero asegura que el balance global es bueno. “Hasta ahora, menos Valenciano, el resto me los esperaba todos mucho más difíciles”, afirma. En su caso, dibujo técnico fue una de las pruebas en las que fue “un poco justo de tiempo”.

Víctor, del Bovalar de Castellón, destaca que el primer día fue el más duro por los nervios y por la acumulación de asignaturas. “El segundo y el tercero bien, valoración positiva”, apunta. Su compañero Diego también pensaba que estaría más nervioso, pero asegura que llegó tranquilo porque llevaba un mes estudiando: “Al final es una experiencia más”.

De Magisterio a Veterinaria, ADE o Ingeniería

Los alumnos también miran hacia su futuro universitario. Entre los estudiantes consultados hay intereses muy dispares. Emma quiere estudiar Magisterio Infantil en la UJI, mientras que Álvaro se plantea International Business en la Universitat Jaume I o el doble grado en Administración de Empresas y Derecho.

Eric espera poder entrar en ADE, mientras que Marc Valero valora cursar alguna ingeniería, probablemente Ingeniería Mecánica en la UJI. Víctor, por su parte, quiere estudiar Veterinaria en Zaragoza, y Diego aspira a entrar en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Darío tiene un objetivo distinto: entrar en una carrera como paso previo a opositar para Policía Nacional. “Da igual la carrera que haga porque quiero opositar”, explica.

El consejo de los estudiantes: calma, organización y controlar los nervios

Tras pasar por la experiencia, los alumnos coinciden en lanzar un mensaje de tranquilidad a quienes se enfrentarán a la PAU en próximos cursos. Emma aconseja tomárselo con calma y asumir que no todo puede salir perfecto. “Algo saldrá mal, todo no puede salir perfecto, pero no importa una nota; al final es un examen más”, señala.

Álvaro insiste en la importancia de controlar los nervios y no darle a la prueba más peso del necesario. “No es para tanto, es como un examen global de lo que has hecho durante el curso. Si te lo tomas como un examen más y no como una EBAU, te va a salir mejor”, afirma.

Víctor pone el foco en la preparación durante todo el curso. Para él, llevarlo todo al día es clave para que la preparación final no sea tan dura. “Al final es repasar lo que hemos visto durante el curso y, si te organizas bien, se puede sacar bien”, explica. Marc Valero resume su consejo en tres ideas: “Tranquilidad, confianza en uno mismo y, si has trabajado durante el año, al final te saldrá bien”.

El verano empieza al salir del último examen

Después de semanas de estudio, nervios y pruebas, los alumnos ya piensan en descansar y celebrar el final de la Selectividad. Emma tiene claro su plan: acabar los exámenes, volver a su pueblo y disfrutar del verano. Álvaro asegura que esta misma noche se irá de fiesta con sus compañeros.

Eric también mira ya al descanso y a la celebración: esta tarde quiere desconectar y el sábado tiene previsto ir a Mallorca “a xalar y pasarlo bien”. Diego comparte destino y planes: viajar a Mallorca con sus amigos y disfrutar del verano. Darío, más inmediato, solo piensa en llegar a casa, relajarse y “beberse una cervecita”.

Víctor resume quizá el deseo más compartido tras la PAU: comer, ir a la piscina, dormir, salir con los amigos, ir a la playa, hacer deporte y aprovechar el verano después de una de las semanas más intensas del curso.