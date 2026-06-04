El tiempo da un giro en Castellón: llegan los chubascos antes del fin de semana

Las últimas semanas, la provincia ha vivido un episodio de calor extremo. Los termómetros de gran parte de la provincia superaron los 30 grados.

Con la entrada de un frente por el noroeste de la península, Castellón ha dado comienzo a un episodio de inestabilidad. La tarde del miércoles estuvo marcada por la llegada de las precipitaciones a los municipios del norte. Para la jornada de mañana se espera un descenso de las temperaturas.

Temperaturas por debajo de los 20 grados

Tras varios días, las máximas descienden de forma generalizada en toda la provincia. En el litoral sur se espera que los termómetros no superen los 25 grados. En el norte, únicamente Zorita del Maestrazgo rozará los 24 grados.

Las máximas más bajas se registrarán en varias localidades del interior de la provincia. En els Ports, l'Alt Maestrat, l'Alcalatén y Alto Palancia, los termómetros oscilarán entre los 15 y 17 grados.

De cara al fin de semana, la dorsal anticiclónica amenaza con volver a traer temperaturas superiores a los 30 grados.

Temperaturas máximas viernes 5 / Aemet

Cielos cubiertos y lluvias

Para la madrugada del viernes se esperan cielos cubiertos en toda la zona norte y el litoral de la provincia, con cierta probabilidad de lluvia. En Torreblanca se pronostica un 80% de probabilidad de lluvia. En el Baix Maestrat también se pronostica un porcentaje alto de probabilidad de precipitación. Estas son las localidades más afectadas:

Cervera del Maestre : 65%

: 65% Vinaròs : 65%

: 65% Peñíscola : 65%

: 65% Rosell : 60%

: 60% San Rafael del Río: 60%

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Por la tarde los cielos de varias zonas del interior de la provincia se despejarán. Aunque no se esperan precipitaciones, se mantendrán las nubes altas. De cara al final de la jornada, se esperan cielos despejados en el norte y nubosidad en el sur de la provincia. A partir de las 21:00h podrá haber niebla en los municipios de Castellfort y Vilafranca.

El tiempo en Castellón

El tiempo en Castelló de la Plana Mapa Predicción Fuente: meteoblue

La previsión por municipios