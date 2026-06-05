El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón: dos privados y ocho públicos

La Conselleria de Educación ha hecho pública la lista de los 10 centros educativos más solicitados durante el proceso de admisión escolar para el próximo curso en la provincia de Castellón. Ocho de ellos son públicos, mientras que otros dos son de titularidad privada. Además, uno de ellos se ha colado en el listado de los 10 centros más solicitados en la Comunitat Valenciana para el próximo curso en relación con la oferta disponible.

Los diez centros más solicitados en la provincia de Castellón en relación con la oferta

En concreto, de los 10 centros más solicitados en la provincia de Castellón en relación con la oferta siete se encuentran ubicados en la capital de la Plana, mientras que el resto se reparte entre Benicàssim, Onda y Almassora.

CEIP Carles Salvador (Castelló de la Plana) Centro privado Escuelas Pías (Castelló de la Plana) CEIP Isidoro Andrés Villarroya (Castelló de la Plana) CEIP Estepar (Castelló de la Plana) Centre Privat Lope (Castelló de la Plana) CEIP Juan G. Ripollés (Castelló de la Plana) CEIP Santa Àgueda (Benicàssim) CEIP Censal (Castelló de la Plana) CEIP Miralcamp (Onda) CEIP Boqueres (Almassora)

El 94% entra en el colegio elegido

Según ha informado la Conselleria de Educación el 94,12% de los niños y niñas de 3 años de la provincia de Castellón ha conseguido plaza en alguno de los cuatro primeros centros solicitados. Se trata del porcentaje más bajo de la Comunitat, pues en Alicante el 96,64 % de los niños y niñas de 3 años ha conseguido plaza en alguno de los cuatro primeros centros solicitados y en Valencia este porcentaje alcanza el 95,06 %.

Por lo que respecta a la distribución territorial del alumnado que comenzará esta etapa educativa el próximo curso, en Castellón se incorporarán 3.046 nuevos alumnos, además de los 1.279 que lo harán automáticamente desde las aulas de 2 años.

Centros más solicitados en la Comunitat en relación con la oferta

Centro Privado Comenius (València) Centro Privado La Purísima (Torrent) Centro Privado Salesianos-San Juan Bosco (València) CEIP Costa Blanca (Alicante) CEIP Les Terretes (Torrent) Centro Privado Santa Ana (València) CEIP Mestalla (València) CEIP Mediterráneo (Alicante) CEIP Carles Salvador (Castelló de la Plana) Centro Privado Fasta Madre Sacramento (Torrent)

Alegaciones

Tras la publicación este jueves de las listas provisionales, las familias podrán presentar alegaciones entre el 4 y el 8 de junio, tanto para Infantil como para Primaria. Las listas definitivas se publicarán el próximo 18 de junio. A partir de esa fecha se abrirá también el periodo de matrícula. El trámite podrá realizarse de forma telemática a través de adminova.gva.es entre el 18 y el 29 de junio, mientras que quienes opten por la modalidad presencial podrán formalizarla del 18 de junio al 2 de julio.

Aumento del alumnado

Según el censo, estaba prevista la escolarización de más de 4.200 alumnos de 2-3 años para el curso que viene (2026/2027) en la provincia de Castellón. Para el inicio del presente curso (2025/2026) fueron 4.178 alumnos escolarizados en la provincia.

Para este curso 2026/27 se incrementan en 4 las unidades para escolarizar al alumnado de Infantil de 3 años en Castellón, en concreto serán 248. De ellas, 206 serán públicas (+3) y 42 concertadas (+1).