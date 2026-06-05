Las 5 noticias del día que no te puedes perder… y lo sabes

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Las 5 noticias del día que no te puedes perder

Las 5 noticias del día que no te puedes perder / Mediterráneo

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Adriana James

Mediterráneo te presenta una jornada intensa marcada por la desaparición de un menor en la playa de Almassora, la huelga educativa, el temporal... A continuación, te ofrecemos una selección con las 5 noticias más relevantes del día en Castellón.

Un menor desaparece tras ser arrastrado por el agua en la playa de Almassora

Un menor desaparece tras ser arrastrado por el agua en la playa de Almassora

Desaparecido en la playa de Almassora

Desaparecido en la playa de Almassora / Mediterráneo

La ciudadanía almassorína se viste de luto tras la desaparición de un joven en la playa del Pla de la Torre. Salvamento Marítimo, Bomberos de Castellón y Guardia Civil trabajan de manera coordinada en su búsqueda.

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Hallan los restos de un hombre asesinado en 1993

Hallan los restos de un hombre asesinado en 1993

Crimen en Dénia: Antonia Navarro confiesa el crimen de su hijo 33 años después

Crimen en Dénia: Antonia Navarro confiesa el crimen de su hijo 33 años después / Mediterráneo

La víctima de 27 años que residía en Denia, habría sido acuchillado por la espalda por su madre. El juzgado de Dénia sostiene que no puede investigar el caso porque el homicidio prescribió en 2013. La familia busca una solución para hacerle justicia.

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Hasta 3.000 euros menos por la huelga educativa en Castellón

Hasta 3.000 euros menos por la huelga educativa en Castellón

CASTELLON. PLAZA MURALLA LIBERAL. CADENA HUMANA

CASTELLON. PLAZA MURALLA LIBERAL. CADENA HUMANA / Mediterráneo

Tras cuatro semanas de huelga, los docentes de Castellón acumulan una perdida económica que alcanza los 3000 euros. Aun así, más de un millar de personas han participado este viernes por la mañana en una cadena humana en torno a la muralla liberal de Castellón como símbolo de la unidad.

👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.

Los municipios de Castellón más afectados por la lluvia

Los municipios de Castellón más afectados por la lluvia

¿Dónde ha llovido más en Castellón?

¿Dónde ha llovido más en Castellón? / Mediterráneo

Tal y como había previsto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Castellón ha amanecido con chubascos en gran parte del territorio, azotando con más fuerza en localidades como Cabanes o Benicarló.

👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.

Los diez centros escolares más solicitados en la provincia de Castellón

Los diez centros escolares más solicitados en la provincia de Castellón

El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón

El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón / Mediterráneo

La Conselleria de Educación ha publicado la lista de los centros más solicitados en la admisión escolar para el próximo curso. Ocho de ellos son públicos, mientras que otros dos son de titularidad privada.

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  4. Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
  5. Aemet activa el aviso amarillo en Castellón por tormentas con posible granizo este domingo: Cuándo y dónde lloverá
  6. Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
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  8. La huelga de docentes suma nuevos apoyos: los estibadores del Puerto de Castellón respaldan a los profesores de la provincia

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