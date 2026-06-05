Las 5 noticias del día que no te puedes perder… y lo sabes
Descubre la información de actualidad más importante de la mano del periódico Mediterráneo
Adriana James
Mediterráneo te presenta una jornada intensa marcada por la desaparición de un menor en la playa de Almassora, la huelga educativa, el temporal... A continuación, te ofrecemos una selección con las 5 noticias más relevantes del día en Castellón.
La ciudadanía almassorína se viste de luto tras la desaparición de un joven en la playa del Pla de la Torre. Salvamento Marítimo, Bomberos de Castellón y Guardia Civil trabajan de manera coordinada en su búsqueda.
👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.
La víctima de 27 años que residía en Denia, habría sido acuchillado por la espalda por su madre. El juzgado de Dénia sostiene que no puede investigar el caso porque el homicidio prescribió en 2013. La familia busca una solución para hacerle justicia.
👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.
Tras cuatro semanas de huelga, los docentes de Castellón acumulan una perdida económica que alcanza los 3000 euros. Aun así, más de un millar de personas han participado este viernes por la mañana en una cadena humana en torno a la muralla liberal de Castellón como símbolo de la unidad.
👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.
Tal y como había previsto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Castellón ha amanecido con chubascos en gran parte del territorio, azotando con más fuerza en localidades como Cabanes o Benicarló.
👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.
La Conselleria de Educación ha publicado la lista de los centros más solicitados en la admisión escolar para el próximo curso. Ocho de ellos son públicos, mientras que otros dos son de titularidad privada.
👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
- La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
- Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico
- Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
- Aemet activa el aviso amarillo en Castellón por tormentas con posible granizo este domingo: Cuándo y dónde lloverá
- Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
- Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
- La huelga de docentes suma nuevos apoyos: los estibadores del Puerto de Castellón respaldan a los profesores de la provincia