Las 5 noticias del día que no te puedes perder… y lo sabes

Mediterráneo te presenta una jornada intensa marcada por la desaparición de un menor en la playa de Almassora, la huelga educativa, el temporal... A continuación, te ofrecemos una selección con las 5 noticias más relevantes del día en Castellón.

Desaparecido en la playa de Almassora / Mediterráneo

La ciudadanía almassorína se viste de luto tras la desaparición de un joven en la playa del Pla de la Torre. Salvamento Marítimo, Bomberos de Castellón y Guardia Civil trabajan de manera coordinada en su búsqueda.

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Crimen en Dénia: Antonia Navarro confiesa el crimen de su hijo 33 años después / Mediterráneo

La víctima de 27 años que residía en Denia, habría sido acuchillado por la espalda por su madre. El juzgado de Dénia sostiene que no puede investigar el caso porque el homicidio prescribió en 2013. La familia busca una solución para hacerle justicia.

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CASTELLON. PLAZA MURALLA LIBERAL. CADENA HUMANA / Mediterráneo

Tras cuatro semanas de huelga, los docentes de Castellón acumulan una perdida económica que alcanza los 3000 euros. Aun así, más de un millar de personas han participado este viernes por la mañana en una cadena humana en torno a la muralla liberal de Castellón como símbolo de la unidad.

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¿Dónde ha llovido más en Castellón? / Mediterráneo

Tal y como había previsto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Castellón ha amanecido con chubascos en gran parte del territorio, azotando con más fuerza en localidades como Cabanes o Benicarló.

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El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón / Mediterráneo

La Conselleria de Educación ha publicado la lista de los centros más solicitados en la admisión escolar para el próximo curso. Ocho de ellos son públicos, mientras que otros dos son de titularidad privada.

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