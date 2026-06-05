Calor en las aulas: un colegio de la provincia de Castellón supera los 40ºC
Varios centros educativos han superado los 30ºC en sus clases, con picos de hasta 41ºC, en medio de la huelga indefinida
Aunque este viernes el termómetro ha dado una tregua, las altas temperaturas que han golpeado la provincia de Castellón durante toda la semana han afectado a las aulas de los colegios e institutos. Con la huelga educativa indefinida todavía vigente, un centro castellonense ha alcanzado este jueves los 41ºC, superando al IES Vicent Castell i Doménech de Castelló, donde se llegaron a registrar 39º durante la semana.
Los centros han compartido una actualización de su particular ránking, que lleva el nombre de “centres que més cremen”, en el que aparecen distintos colegios e institutos de la provincia. Entre los que han superado los 30º, se encuentran el CEIP Juan G. Ripollés con 30,1º, el CEIP Enric Soler i Godes con 30,4º, el IES Vicent Castell con 30,5º y el IES Alfred Ayza de Peníscola con 30,3º.
Además, en este listado, que contempla las temperaturas en las aulas de los centros educativos autonómicos entre el miércoles y el jueves, también aparecen el CEIP Francesc Roca i Alcaide de Borriana, con 31,8º, y el CEIP Mestre Vicent Artero de Castelló, que llegó a los 35º.
En Peñíscola
Pero donde se ha registrado la temperatura más elevada es en el CEIP Jaume Sanz de Peníscola, que ha marcado los 41ºC, el dato más alto de esta semana. Así, tanto el Jaume Sanz como el Vicent Artero son los centros donde más calor han pasado los alumnos estos días.
En la provincia de Valencia, ha sido el IES Comarcal de Burjassot donde se ha sufrido la temperatura más alta, con 32,8º. En Alicante, ha sido en la localidad de Elda donde el termómetro más ha subido: el IES La Melva ha alcanzado los 32,3º y el CEIP Santo Negro ha marcado 32º.
Durante esta semana, además de los 39º del IES Vicent Castell i Doménech de Castelló, el CEIP Tombatossals de Castelló también ha rozado los 36º.
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