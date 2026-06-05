Carmen Ortí confía en la voluntad de acuerdo de los sindicatos ante una oferta "sin precedentes" por la mejora de la educación pública en la Comunitat

La consellera de Educación, Cultura y Universidad, Carmen Ortí, ha manifestado su confianza en que los sindicatos muestren voluntad de acuerdo ante la propuesta presentada por la Generalitat, que ha calificado como “una oferta sin precedentes y muy ambiciosa” destinada a reforzar y mejorar el sistema educativo público de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat ha presentado a los representantes sindicales un acuerdo para los próximos años dotado con 3.338 millones de euros con mejoras de las ratios, plantilla docente, aumento salarial o planificación de un plan plurianual de infaestructuras, entre otras.

Ortí ha aseverado que esta propuesta “es un salto cualitativo” con la incorporación de muchas aportaciones diseñada con el objetivo de generar un “impacto directo en la mejora del sistema educativo con un acuerdo realista, planificado y cuantificable con una implicación presupuestaria muy importante”.

Además, ha indicado que “la educación pública valenciana necesita sensibilidad, compromiso y determinación política, y eso es exactamente lo que está demostrando este Consell con el firme objetivo de construir el mejor sistema público de educación”, ha afirmado la consellera.

Herencia

En este contexto, Ortí ha recordado que la situación actual “es consecuencia de un problema heredado durante años” y ha destacado que “por primera vez, se ha puesto encima de la mesa una solución real, viable y trabajada con una planificación y recursos para llevar a cabo esta transformación”,

De este modo, la responsable de Educación ha señalado que “estamos ante la mejor oferta salarial para la comunidad educativa de los últimos años”. Hay que recordar que el acuerdo implica una subida salarial de 200 euros hasta 2028, indexada al IPC.

Por otra parte, Ortí ha reiterado que la ley de libertad educativa impulsada por la Generalitat es un pilar fundamental de la política educativa actual. “Es una norma que garantiza el derecho de las familias a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos, aprobada en Les Corts y es una línea roja innegociable”, ha asegurado.

Finalmente, la consellera ha apelado a la responsabilidad de todas las partes implicadas para alcanzar un consenso que permita seguir avanzando en la mejora del sistema educativo valenciano, poniendo siempre en el centro el interés del alumnado y la calidad de la enseñanza pública. La Conselleria ha convocado el próximo lunes una nueva mesa de negociación.

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Al respecto, ha subrayado que la Conselleria ha actuado en un “ejercicio de total transparencia” con el objetivo de reflejar las propuestas de la reunión, y ha insistido “la voluntad de diálogo de todas las partes para avanzar en los puntos del acuerdo”.