Fin de semana gris en Castellón: bajan las máximas y se mantiene la lluvia
Esta es la previsión para el fin de semana según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Para el fin de semana, se esperan cielos despejados y un ligero repunte de las temperaturas en todo el país.
Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, está previsto un descenso ligero de las máximas e intervalos de nubes altas. Para la tarde, las nubes avanzarán hacia el norte, dejando un ambiente nuboso, por lo que no se descartan chubascos débiles.
Cielos cubiertos y temperaturas por encima de los 20 grados
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para la mañana del sábado se prevén cielos cubiertos con nubes altas. Se esperan precipitaciones en las comarcas de els Ports y l'Alt Maestrat. Estos son los municipios:
- Cinctorres
- Castellfort
- Catí
- Vilafranca
- Benassal
Por la tarde, se espera que la nubosidad aumente en toda la provincia. Aunque no se pronostican precipitaciones importantes, los cielos nubosos traerán lluvia escasa al interior sur y norte de la provincia. De cara al final de la jornada, no están previstos chubascos ni tormentas.
Las temperaturas superarán los 20 grados en toda la provincia. La máxima de la jornada será de 27 grados y se alcanzará, según la previsión, en las siguientes localidades:
- Atzeneta del Maestrat
- L'Alcora
- Onda
- Segorbe
Temperaturas suaves
El domingo se vivirá un ambiente muy nuboso durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, los cielos del interior se despejarán.
Las mínimas oscilarán entre los 12 y 15 grados en el interior sur y el norte de la provincia, mientras que en el litoral variarán entre los 17 y 19 grados. Las máximas se situarán entre los 22 y 25 grados en el norte, y en el sur se superarán los 24 grados.
Previsión por municipios
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