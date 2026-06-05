El Consell aprueba el nombramiento de Jesús Lancis como nuevo rector de la UJI
El profesor de Física, que obtuvo el 86,32% del voto ponderado, se incorpora al cargo tras haber sido proclamado rector por la institución académica
El Pleno del Consell ha aprobado este viernes el nombramiento de Jesús Lancis como nuevo rector de la Universitat Jaume I (UJI), quien fue proclamado por la institución académica al haber ganado las elecciones al rectorado. Desde el gobierno valenciano han agradecido la dedicación de la rectora saliente, Eva Alcón.
Según ha señalado el portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, el profesor Jesús Lancis fue elegido en las elecciones celebradas en la Universidad Jaume I de Castellón el pasado 14 de mayo y proclamado el 25 del mismo mes.
Es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Física por la Universidad de Valencia y se incorporó a la Jaume I de Castellón en 1991. Jesús Lancis ha dedicado la mayor parte de su labor a la investigación y, básicamente, ha impartido asignaturas de física general.
Barrachina ha agradecido también a Eva Alcón, que cesa como rectora, "su dedicación, sus enseñanzas y toda la trayectoria que ha dado paso a esta nueva universidad".
Jesús Lancis fue sido elegido con el 86,32 por ciento del voto ponderado en aplicación de los coeficientes que establecen la LOSU y los Estatutos de la UJI. De las 16.638 personas del censo, emitieron su voto a Rectorado un total de 2.850, de los cuales 2.538 fueron votos para Jesús Lancis y 312 votos en blanco, según los resultados provisionales que dio o a conocer la Junta Electoral.
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