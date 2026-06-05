El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón coordinará un dispositivo de 232 efectivos al día este verano

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón coordina un amplio dispositivo para la cobertura de emergencias durante la época estival del 2026 que estará dotado con un total de 232 efectivos diarios.

La planificación cuenta con 103 efectivos que corresponden a medios propios del Consorcio Provincial de Bomberos. Entre ellos, se incluyen, entre otros, 40 de los parques de bomberos profesionales, 25 de los parques de bomberos voluntarios, 20 efectivos para las brigadas rurales de acción forestal (BRAF), 4 efectivos para la unidad de maquinaria y logística (UML) y 3 operadores del centro provincial de coordinación (CPC). Por parte de la Generalitat, 117 corresponden a las unidades de bomberos forestales (UBF) y 12 efectivos de medios aéreos asignados a Castellón.

41 camiones autobombas

En cuanto a equipamiento de extinción, el dispositivo va a contar con 41 camiones autobombas entre vehículos del Consorcio y de las UBF de Generalitat, cinco camiones nodriza del consorcio con capacidad total de suministro inmediato de 120.000 litros y cinco medios aéreos de extinción de Generalitat (dos helicópteros y tres aviones, uno de ellos anfibio) asignados a Castellón.

El Consorcio de Bomberos cuenta también con embarcaciones de rescate para cobertura de toda la costa y zonas de aguas interiores. En la costa se cuenta con tres embarcaciones de rescate en los puertos de Benicarló, Orpesa y Burriana y tres motos de agua de rescate en los parques de Benicarló, Orpesa y Nules. Además se cuenta con otras tres embarcaciones de rescate para zonas de aguas interiores como ríos y pantanos.

Además, de todo ello, el diputado responsable de Bomberos, David Vicente, ha anunciado que este año, dentro del dispositivo de logística de apoyo al puesto de mando avanzado (PMA), se incorporará una nueva carpa de emergencias con una superficie de 40 metros cuadrados y totalmente equipada. “Este nuevo medio se incorporará como apoyo a la unidad móvil de coordinación y como espacio para reuniones de mando, coordinación e información a ayuntamientos implicados en la emergencia”, ha explicado.

Ejercicio táctico de coordinación

Para una máxima coordinación, la sección forestal del Consorcio de Bomberos realiza un ejercicio táctico de coordinación de mandos en incendios forestales ante la llegada de la época de mayor riesgo de incendios en la provincia.

El ejercicio consiste en trabajar los protocolos de coordinación y mando en incendios forestales en base al escenario de un supuesto práctico basado en un incendio forestal con afección a zona de interfaz urbano-forestal. Durante el ejercicio se introducen diversos inputs que el personal de mando y coordinación deberán resolver consiguiendo con ello el repaso práctico de los protocolos establecidos y la mejora en la coordinación global del operativo. Asimismo, se pone en práctica el procedimiento de comunicaciones y coordinación entre las diversas unidades intervinientes, el puesto de mando avanzado y los distintos sectores de intervención.

Campaña de concienciación

Junto con todo el dispositivo de medios humanos y materiales, desde la Diputación de Castellón insisten en la importancia de la concienciación y sensibilización de la ciudadanía para evitar incendios, “porque cada gesto cuenta y la mejor forma de combatir un incendio es evitar que se inicie”, ha expresado David Vicente.

Al respecto, la institución provincial inicia una campaña de concienciación que va aparejada con un vídeo promocional que, bajo el lema Cuida’m sempre se incide en la importancia de cuidar y respetar el patrimonio natural de la provincia.

Dentro de la prevención de incendios forestales, desde el Consorcio Provincial de Bomberos, lanzan una serie de consejos para la población este verano, entre los que se encuentran evitar hacer cualquier tipo de fuego en zonas forestales; en los paseos o excursiones por el monte abstenerse de fumar y tirar objetos como botellas que pudieran originar un incendio; evitar el realizar barbacoas incluso en zonas autorizadas (recordar que en caso de alerta 3 está totalmente prohibido).