Las empresas afectadas por la huelga docente en Castellón: excursiones canceladas y pérdidas al final de curso

La huelga de los docentes de la provincia de Castellón coincide con el final del curso lectivo. Tradicionalmente, son fechas en las que, desde los colegios y los institutos, se aprovecha para organizar actividades al aire libre con los alumnos y salidas educativas, en forma de excursiones o viajes con estancias fuera de casa.

Pero, ahora que ya se cumple la cuarta semana del paro de los profesores, algunas empresas encargadas de coordinar estas propuestas afrontan una delicada situación al dar ya por perdidos los ingresos de estas actividades.

La cancelación de un amplio número de estos actos programados afecta directamente no solo a empresas que montan actividades en la naturaleza, sino también a compañías de alquiler de autobuses, locales de restauración, hoteles e incluso a pueblos que acogían a los niños en estas excursiones.

Estas son fechas en las que tradicionalmente los colegios organizan visitas a la naturaleza. / Mediterráneo

Desde Viunatura, una cooperativa de turismo activo y deportes de aventura ubicada en Figueroles, señalan que “a causa de este bloqueo, nos estamos viendo obligados a suspender numerosas salidas programadas”.

Y añaden que “con estas cancelaciones, se priva directamente al alumnado de actividades educativas fundamentales en el medio natural, de experiencias vivenciales únicas y de dinámicas de cohesión grupal”. A esta publicación en Facebook se han unido otras instituciones afectadas, como el Museu de Ceràmica de l’Alcora.

Pero también afecta a otros espacios como las grutas de Sant Josep o el castillo de Onda, que reciben a muchos estudiantes en esta recta final del año lectivo.

Excursiones canceladas

Sin embargo, más allá del problema que supone para los alumnos, la situación está tomando un cariz preocupante ante el hecho de que estas empresas se queden sin las ganancias previstas con estas actividades. Como relata Fernando Falomir, gerente de Viunatura, “primero fueron aplazamientos, a la espera de cómo se desarrollara la huelga, pero ahora son cancelaciones porque no hay profesores para encargarse de estas excursiones”.

Por ejemplo, esta semana la empresa debía desarrollar “una jornada educativa en la naturaleza con 44 alumnos de tercero y cuarto de Primaria de un colegio público de Castelló” en la que habría actividades como kayak o tiro con arco. Su cancelación, aparte de afectar a la empresa, “también afecta a la compañía a la que se iban alquilar los autobuses”.

La huelga de los profesores en Castellón ya ha alcanzado su cuarta semana. / Gabriel Utiel

Falomir explica que “a principio de curso, los centros escolares hacen las reservas para los días concretos que realizarán las excursiones. Así, guardamos esas fechas. Pero, en el momento del año en el que estamos, no podemos reaccionar ante la situación actual”.

Próximo curso

Desde Viunatura apuntan que “compartimos y empatizamos plenamente con las motivaciones del profesorado en su defensa de unas mejores condiciones y de una escuela pública de calidad y en valenciano”, pero requieren a la Conselleria de Educación que resuelva este conflicto con la máxima celeridad.

Esperan que la situación se desbloquee cuanto antes, ya que aparece en el horizonte la preocupación por saber qué sucederá con el arranque del próximo curso. “Estamos con los dedos cruzados porque, si se prolonga el conflicto, también se puede ver afectado el inicio del próximo ejercicio al no haber una situación normal. Esperemos que se llegue a un acuerdo cuanto antes”, concluye Falomir.