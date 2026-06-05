Escapadas por 20 euros: así valoran los vecinos los vuelos desde Castellón

El aeropuerto de Castellón ofrece este verano conexiones directas con 16 destinos nacionales e internacionales y billetes que en algunos casos cuestan unos 20 euros. Desde Vilanova d'Alcolea, amplían su oferta con rutas a ciudades de España y Europa como Madrid, Bilbao, Oporto, Londres, Berlín o Milán, entre otras, con el objetivo de seguir aumentando el número de pasajeros.

Con una programación récord y nuevas rutas a diferentes puntos de Europa, este periódico ha preguntado a los vecinos de Castelló si tienen pensado viajar durante los próximos meses y si aprovecharán las opciones que ofrece el aeropuerto castellonense.

La opinión de los vecinos

Manoli es vecina de Benlloc y afirma que este verano no viajará porque trabaja durante toda la temporada estival. Aun así, cree que esta oferta de vuelos económicos desde Castellón es muy positiva para los viajeros: «Me parece perfecto. Es para todos los bolsillos, que todo el mundo pueda salir de casa». Además, considera que estos precios facilitan hacer escapadas cortas de fin de semana o de pocos días.

Por otra parte, algunos vecinos no tienen previsto aún irse de vacaciones, es el caso de Aleix. Afirma que ya ha viajado desde el aeropuerto de Castellón a Cracovia y lo recuerda como una experiencia muy positiva por sus precios asequibles. «Creo que los vuelos baratos incitan a viajar. Con estas ofertas me planteo seriamente hacer alguna escapada después de acabar los exámenes». Asimismo, el joven considera que el aeropuerto debería ampliar más su catálogo de destinos en el futuro. Le gustaría llegar a ver conexiones con países más lejanos, como por ejemplo Tailandia.

Alejandro, otro de los vecinos, explica que este año no puede viajar porque está inmerso en una reforma en su vivienda. Sin embargo, ya ha volado desde Castellón a Londres y lo recuerda como un viaje rápido, cómodo y sin incidencias. «Cuando viajo, mis gastos rondan entre los 400 y 600 euros. Considero que los precios actuales son una buena oportunidad para viajar, sobre todo para los jóvenes o para atraer visitantes a la provincia», expone.

No obstante, hay castellonenses que ya tienen sus vacaciones cerradas o que están ultimando detalles. David está valorando destinos como Estocolmo o Noruega y, aunque esta vez no puede salir desde Castellón porque no hay conexiones directas, afirma que ha usado varias veces el aeropuerto de la provincia y siempre ha tenido buena experiencia. «Antes usaba mucho la ruta de Dublín, pero la quitaron. He llegado a volar allí por apenas 22 euros ida y vuelta», explica. También pide una gran ampliación de destinos, tanto internacionales como nacionales. «Echo en falta algunas rutas con Italia, Bélgica o Alemania», afirma.

Emilio es otro de los vecinos que disfrutará el verano en casa porque recibirá la visita de un amigo procedente de Estados Unidos. A pesar de no haber volado nunca desde Castellón, reconoce que los precios actuales le resultan llamativos: «Me podría plantear hacer una escapada, pero no tengo ningún destino en mente», expone.

Por otra parte, Tatiana sí tiene pensado viajar en familia este verano. Hasta ahora, cuando ha viajado, ha utilizado principalmente los aeropuertos de Valencia o Madrid porque pensaba que volar desde Castellón resultaba más caro. «Volaba desde Valencia o Madrid. Al saber las tarifas que hay sí me planteo esta opción para futuros viajes», cuenta la vecina. Además, entre los destinos elegidos para irse de viaje está Roma o París.

Los vuelos económicos desde Castellón son vistos por muchos vecinos como una oportunidad para viajar de forma más accesible y realizar escapadas de corta duración. Aunque algunos no tienen previsto salir este verano o ya han organizado sus vacaciones desde otros aeropuertos, la mayoría valora positivamente la creciente oferta de rutas y considera que la infraestructura todavía tiene margen para seguir ampliando destinos.