La Generalitat ultima un contrato en Castellón por valor de 104 millones de euros

El pleno del Consell celebrado este viernes ha incluido en el orden del día una medida que afecta a las infraestructuras de Castellón, con una dotación prevista de 103,7 millones de euros a aplicar en el periodo 2026-2030.

La actuación consiste en la contratación de los trabajos de conservación, adecuación y mantenimiento de las infraestructuras públicas de la Generalitat en la provincia. "Este acuerdo permitirá garantizar la continuidad de los servicios de conservación y mantenimiento de las vías, carreteras y otras infraestructuras de titularidad autonómica una vez finalice el contrato vigente", detallan desde la administración autonómica.

Conservación de infraestructuras

El contrato se repartirá en tres lotes, para las zonas norte, centro y sur de Castellón. "Cada uno de ellos incluye las infraestructuras viarias, las vías ciclistas, las ciclorrutas y las vías verdes del área territorial asignada, que se detallen en cada caso en los pliegos correspondientes", apuntan desde la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

El plazo de ejecución será de cuatro años (48 meses), mientras que el importe base de la licitación será de 93 millones de euros, IVA incluido.

Seguridad vial

Entre las actuaciones que se desarrollarán con cargo a esta futura licitación está la construcción de rotondas para mejorar la seguridad vial, la estabilización de taludes y la renovación del firme de las carreteras. "Con esta actuación, la Generalitat refuerza la conservación y mejora de las infraestructuras públicas de la provincia de Castellón para garantizar su correcto funcionamiento, la seguridad de los usuarios y la adecuada prestación de los servicios públicos", expone la administración autonómica.

Además, se da continuidad al actual contrato que, en los últimos tiempos, ha permitido la retirada de rocas y la remodelación de la CV-320 en Alfondeguilla, ha mejorado la seguridad vial de la CV-222 entre Betxí, Vila-real y les Alqueries y la renovación del bucle central del TRAM de Castelló, entre otras actuaciones.