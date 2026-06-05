IA, medicina de precisión, inmunoterapia...El Hospital Provincial de Castelló analiza los avances expuestos en el Congreso Americano de Oncología

Los servicios de Oncología Médica del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló y del Hospital Universitario Doctor Peset han organizado una jornada este viernes para analizar las principales conclusiones del Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO).

Este congreso, celebrado del 29 de mayo al 2 de junio, se considera el más relevante en el diagnóstico y tratamiento del cáncer a nivel mundial y, con la organización de esta jornada, se busca facilitar que los especialistas valencianos realicen una actualización de los estudios más relevantes presentados en el congreso de forma casi paralela a su celebración.

A lo largo de la tarde de este viernes, especialistas en Oncología de diversos hospitales de la Comunitat Valenciana exponen, en el Jardín Botánico de València, los aspectos más destacados (highlights) que han sido presentados en el congreso americano en áreas como cáncer genitourinario, de pulmón, ginecológico, de mama (local y metastásico) y digestivo (colorrectal y no colorrectal).

Inmunoterapia

“Uno de los mensajes clave de este año ha sido la madurez de la medicina traslacional, con énfasis en trasladar los avances científicos a beneficios reales en pacientes y sistemas sanitarios. Entre las innovaciones, destacan los anticuerpos conjugados y las terapias biespecíficas, que consolidan su papel en múltiples tumores sólidos y hematológicos”, ha apuntado el oncólogo del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló, el doctor Santiago Olmos.

La expansión de la inmunoterapia de nueva generación, el uso de terapias dirigidas, la oncología de precisión y el nuevo protagonismo de la inteligencia artificial en diagnóstico y predicción de respuesta serán algunos de los temas que centren la jornada.

Asimismo, se presentarán resultados que cambian estándares terapéuticos en cáncer de mama, pulmón y tumores gastrointestinales, confirman mejoras clínicamente relevantes en supervivencia y consolidan la combinación de inmunoterapia, terapias dirigidas y anticuerpos conjugados como eje terapéutico.

Avances en páncreas e hígado

“Aunque son muchas las novedades presentadas, podríamos destacar entre ellas las nuevas oportunidades terapéuticas en tumores que, de forma clásica, se asocian a mal pronóstico, como son el cáncer de páncreas y el cáncer de hígado irresecable”, ha señalado la jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Doctor Peset, la doctora Inmaculada Maestu.

Para el primero, hay que mencionar la mejoría en respuesta y supervivencia alcanzadas con un nuevo inhibidor de KRAS y para el segundo, las nuevas oportunidades terapéuticas con la inmunoterapia en combinación. Esta última, tal y como ha explicado la doctora Maestu, “ha mostrado, además, resultados interesantes cuando se utiliza a dosis ultrabajas en los tumores de cabeza y cuello, además de la terapia con células TIL (linfocitos infiltrantes de tumor) en melanoma no uveal”.

Oncología de precisión

Durante la jornada se hablará también de la oncología de precisión para cáncer de pulmón o colorrectal, entre otros. “También nos centraremos en una línea de trabajo interesante y abierta a futuras investigaciones, como es el papel de los agonistas del receptor GLP1 que clásicamente se han utilizado en el tratamiento de la diabetes”, ha apuntado la doctora Maestu

La reunión, que alcanza su 21ª edición, se puede seguir tanto de forma presencial como online, de 15.15 a 20.00 horas, y permite acercar las discusiones sobre los últimos avances en nuevas terapias, investigación y cuidados que, especialistas en cáncer de todo el mundo, han estado debatiendo esta misma semana en ASCO bajo el lema ‘La ciencia y la práctica de la traslación: mejorando los resultados del cáncer a nivel mundial’.