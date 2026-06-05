¿Dónde ha llovido más en Castellón? Estos son los municipios con mayores acumulados

Las lluvias han sido las protagonistas de la jornada en buena parte de la provincia. Tal y como había previsto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las precipitaciones han descargado en diferentes puntos del territorio, dejando acumulados destacados.

¿Dónde ha llovido con más fuerza?

Cabanes ha sido una de las más afectadas por el episodio, con hasta 94 litros por metro cuadrado acumulados en apenas tres horas durante la mañana de este viernes.

Tras Cabanes, los mayores registros se han producido en Benicarló, con 39,8 litros por metro cuadrado, y en Benicàssim, donde se han acumulado 32,8 litros. También destacan los 29,8 litros registrados en Torreblanca, así como los 27 litros recogidos en Vinaròs y en la estación del Prat de Torreblanca-Torrenostra.

Datos de precipitaciones en la provincia de Castellón el 5 de junio de 2026 / AVAMET

Las lluvias han sido especialmente persistentes en puntos del litoral norte de Castellón, donde los acumulados han superado las previsiones iniciales y han dejado una jornada marcada por los cielos cubiertos y el descenso de las temperaturas.

¿Cómo se espera el fin de semana?

Según la previsión meteorológica, las precipitaciones podrían mantenerse hasta última hora de la tarde. Además, las temperaturas máximas han bajado de forma generalizada en toda la provincia.

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En el litoral se moverán entre los 21 y los 23 grados, mientras que en el interior difícilmente superarán los 19 grados.

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