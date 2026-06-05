Una muralla para defender la educación pública: la Cadena humana en el corazón de Castellón culmina en una masiva manifestación

Una cadena humana solidaria en el corazón de Castelló ha culminado este viernes en una masiva manifestación educativa. Los chalecos amarillos y las camisetas verdes han inundado de nuevo las calles en la cuarta semana de huelga desafiando a la lluvia y a la bajada de temperaturas. Los músicos han puesto la banda sonora al recorrido con sus respectivos instrumentos mientras en torno al antiguo trazado de la Muralla Liberal de Castelló, cientos de personas han ido pasándose un lápiz gigante. Unas protestas que han contado también con el soporte desde los balcones, donde algunas personas han sacado prendas verdes en solidaridad. Ha sido una protesta intergeneracional en la que se han visto desde niños a pensionistas compartiendo una reivindicación: la defensa de la educación pública, de calidad y en valenciano. De nuevo, se han escuchado gritos pidiendo la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí. Y después los participantes han realizado una manifestación portando pancartas reivindicativas.

Gabriel Utiel

Cristian Mora, miembro de la Assemblea Docent del IES Penyagolosa de Castelló, ha explicado la simbología de este acto, en el que han participado más de un millar de profesores, familias, alumnos y miembros de la sociedad civil. "Esta cadena humana en el antiguo trazo por donde iba la antigua muralla liberal de Castellón, sirve para representar que si esa muralla nos protegía en ese momento ahora nosotros somos la muralla para defender la educación pública", apunta. "después de más de cuatro semanas de huelga y la nula voluntad del Gobierno valenciano de llevar a cabo una negociación en términos justos hemos decidido desde Castellón organizar esta cadena humana básicamente. Mediante esta gran acción reivindicativa hemos compartido la unión y el sentir general en defensa de la educación publica de calidad y en valenciano", refleja. Asimismo, ha insistido: "Seguiremos; somos el ultimo muro de contención frente a los ataques de 20 años ejercidos contra la educación pública en recortes y falta de inversión", ha señalado. De nuevo, los participantes han denunciado recorte de ratios, han pedido más recursos para la inclusión, mejores salarios y una defensa de los servicios que consideran básicos para la población.

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"Queremos volver a las aulas pero con garantías de que el próximo curso no será igual"

El manifiesto ha hecho referencia a su deseo de volver a las aulas pero con garantías: "Queremos volver a las aulas, pero con garantías de que el curso que viene no será igual. Con garantías de que las ratios bajarán, que la inclusión tendrá recursos, que habrá plantillas suficientes, que se reducirá la burocracia, se respetará el valenciano y que las condiciones de trabajo y el aprendizaje mejorarán de verdad. Además, han querido enviar fuerza al equipo negociador en la nueva reunión entre conselleria y sindicatos.