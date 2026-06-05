Nueva convocatoria del Bono Recuperem Turisme 2026: requisitos y cómo viajar gratis por la Comunitat Valenciana

Turisme Comunitat Valenciana destinará un total de 9,1 millones de euros al programa Bono Viaje Recuperem Turisme 2026, con el objetivo de "facilitar el acceso a experiencias turísticas a las personas afectadas por la dana de 2024".

Según ha adelantado la conselleria este jueves, la nueva convocatoria permite dar continuidad al programa impulsado en 2025 y está dirigida exclusivamente a las personas empadronadas en municipios afectados por las riadas de octubre 2024 que solicitaron el bono el pasado año y no pudieron beneficiarse de él "por falta de consignación presupuestaria". Respecto al proceso, explican que "al quedar entonces en lista de espera, no será necesario presentar una nueva solicitud".

La Generalitat ha diseñado esta convocatoria "con el objetivo de ofrecer las máximas facilidades a las personas beneficiarias". La adjudicación de las ayudas se realizará siguiendo el orden de la lista de espera generada en 2025, de acuerdo con la fecha de formalización de la solicitud, hasta agotar la consignación presupuestaria. Además, cada persona beneficiaria podrá acceder a un único bono.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que esta nueva dotación económica "permite dar respuesta a las solicitudes que quedaron pendientes en la anterior convocatoria y refuerza el compromiso del Consell con las personas afectadas por la dana, al tiempo que contribuye a sostener la actividad del sector turístico en la Comunitat Valenciana".

Además, Turisme comprobará de oficio el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria de 2025, sin que las personas beneficiarias deban aportar nueva documentación.

Cómo funciona el bono

El bono cubrirá el 100 % del coste de la reserva, hasta un máximo de 350 euros, siempre que incluya una estancia mínima de dos noches consecutivas en alojamientos turísticos adheridos al programa. En caso de que el importe de la reserva supere esa cuantía, la persona beneficiaria deberá asumir la diferencia.

Las ayudas podrán utilizarse para viajar por toda la Comunitat Valenciana hasta el 22 de diciembre, incluidos los meses de verano.

Las personas beneficiarias recibirán por correo electrónico un recordatorio de su número de cita y, posteriormente, otro aviso cuando les corresponda recibir el código, que deberán canjear en una agencia de viajes o establecimiento turístico adherido en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su recepción para formalizar la reserva. En caso contrario, el bono caducará y no podrá volver a adjudicarse en esta convocatoria.

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Además del alojamiento, el programa contempla la posibilidad de incluir determinados servicios complementarios asociados a la estancia, como manutención hasta media pensión, tratamientos de salud y bienestar, actividades deportivas, excursiones, animación o aparcamiento, de acuerdo con las condiciones establecidas en el programa.