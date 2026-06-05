El poderío de las cooperativas agroalimentarias en Castellón: 88.000 socios y 3.700 empleos

La agricultura ya no es lo que fue, pero el modelo de negocio basado en el cooperativismo sigue teniendo un papel esencial en el sector. Y eso que en las últimas décadas, Castellón ha perdido más del 60% de sus cooperativas citrícolas. Aun así, la provincia cuenta con 76 cooperativas agroalimentarias asociadas a Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, de las que 71 son de primer grado y 5 de segundo. La provincia representa así alrededor del 31% del total autonómico, situado en 243 cooperativas, según el Informe Socioeconómico 2025 de la entidad presentado este viernes.

El dato que mejor refleja el peso castellonense no es solo el número de entidades, sino su base social. Las cooperativas de primer grado de la provincia agrupan a 88.079 socios, más que Valencia (65.580) y muy por encima de Alicante (18.475). Por comarcas, la Plana Baixa aparece como el gran foco cooperativo de la provincia (29 entidades), seguida de la Plana Alta (17) y el Baix Maestrat (12).

El empleo es otra de las magnitudes que confirma la importancia del sector. Las cooperativas agroalimentarias castellonenses generan 3.664 puestos de trabajo, el 22,26% del total autonómico. En el conjunto de la Comunitat, la cifra asciende a 16.459 empleos, con un rasgo que el informe subraya de forma especial: la estabilidad. Cerca del 86% de los contratos son fijos o fijos-discontinuos, una característica especialmente significativa en un sector condicionado por la estacionalidad de las campañas agrícolas.

Clausura de la asamblea general de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat. / Mediterráneo

Castellón también tiene presencia entre las principales cooperativas valencianas por volumen de negocio. En el listado de las diez mayores entidades de primer grado figuran tres de la provincia: la Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló (47,59 millones de euros de facturación en 2024); San Alfonso de Betxí (32,60 millones) y la Cooperativa Agrícola Benasalense (20,59). En el ámbito de las cooperativas de segundo grado, Castellón también aparece representada por Intercoop, con sede en Almassora, que alcanzó una facturación de 56,53 millones de euros.

2.533 millones de facturación en la Comunitat

En el conjunto autonómico, estas entidades alcanzaron una facturación agregada de 2.533 millones de euros, con 1.993 millones en producción comercializada y 1.099 millones en exportaciones. El sector hortofrutícola continúa siendo el gran motor económico, al concentrar el 62,1% de la facturación total. Dentro de ese bloque, los cítricos siguen ocupando una posición central, con un 27,28% del negocio cooperativo valenciano.

El informe también dibuja los retos que afronta el sector: la rentabilidad de las explotaciones, el aumento de los costes de producción, la necesidad de ganar dimensión, el relevo generacional y la mayor incorporación de mujeres a la base social y a los órganos de decisión.

Además de presentar el informe anual, Cooperatives Agro-alimentàries en L’Alcúdia ha celebrado su asamblea general. El presidente de la entidad, Cirilo Arnandis, ha reflexionado sobre algunos de los grandes temas de actualidad del pasado año, entre ellos la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump y la inestabilidad geopolítica global, sobre la que ha asegurado que “asistimos a un cambio de paradigma en el comercio internacional que afecta directamente al sector agroalimentario valenciano, de marcada vocación exportadora”, por lo que ha reclamado “un comercio global más justo, basado en cláusulas espejo y en la exigencia de las mismas reglas y condiciones para todos”.

Arnandis también ha incidido en cuestiones como los escenarios bélicos abiertos, los acuerdos comerciales impulsados por la Comisión Europea, la propuesta de PAC 2028-2034, el impacto del cambio climático en la actividad agraria, la incidencia de plagas y enfermedades o la necesidad de consolidar un proceso de relevo. La asamblea ha sido clausurada por el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.