El PSPV de Castellón reclama al Consell del PP más presupuesto para garantizar las ayudas al alquiler a todas las familias

El PSPV-PSOE de Castellón ha reclamado al Consell del PP que amplíe la dotación presupuestaria de las ayudas al alquiler para garantizar que todas las personas que cumplen los requisitos puedan acceder a ellas.

La secretaria de Organización, Maria Jiménez, ha denunciado que “no es aceptable que una ayuda pública destinada a garantizar un derecho básico como la vivienda se convierta en una lotería presupuestaria” y ha criticado que miles de familias se hayan quedado fuera “simplemente porque el PP no ha querido poner suficiente dinero”.

Jiménez ha recordado que, en la última convocatoria, 4.266 familias valencianas quedaron excluidas pese a cumplir todas las condiciones exigidas. “No quedaron fuera porque no reunieran los requisitos, sino porque el PP de Mazón, en su momento, decidió infrafinanciar unas ayudas básicas para muchas familias trabajadoras, personas mayores y jóvenes que intentan emanciparse en medio de una escalada histórica del alquiler”, ha señalado.

"No es un problema puntual"

La diputada provincial ha advertido de que la vivienda “ya no es un problema puntual, sino una emergencia social de primer orden”, y ha acusado al PP de “llegar tarde a todo y gobernar de espaldas a la realidad de la gente”. En este sentido, ha comparado las cifras del Consell con las del Gobierno de España, que solo en 2024 destinó 22 millones de euros a reforzar estas ayudas, frente a los 4,4 millones aportados por la Generalitat. “Los datos matan el relato del PP. El problema no es la falta de recursos, sino las prioridades políticas de un Consell que prefiere bajar impuestos a quienes más tienen antes que garantizar un techo digno a las familias valencianas”, ha lamentado.

Jiménez también ha remarcado que el Consell “ha renunciado a ejercer todas las herramientas que tiene a su alcance para proteger a la ciudadanía”, en referencia a la negativa del PP a aplicar la ley estatal de Vivienda en las zonas tensionadas. “Otras comunidades, como Catalunya y Navarra, ya han demostrado que limitar los precios del alquiler ayuda a contener las subidas. Aquí, Mazón y Pérez Llorca han puesto una alfombra roja a los especuladores mientras la gente joven ve imposible independizarse”, ha añadido.

Jiménez ha reivindicado que el PSPV-PSOE “tiene un camino claro” para dar respuesta a la emergencia habitacional con más presupuesto para las ayudas al alquiler, más vivienda pública y asequible y la aplicación de la ley estatal de Vivienda en las zonas tensionadas. “Lo que hace falta es echar al PP de la Generalitat y que entre un nuevo gobierno que trabaje para la gente y no al servicio de quienes hacen negocio con una necesidad básica”, ha concluido.