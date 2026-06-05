El sindicato FSIE se concentra en Castellón en defensa de la reducción de la carga lectiva en la educación concertada

La enseñanza concertada se ha movilizado este viernes frente a la Subdelegación del Gobierno en Castellón para exigir que la reducción de la carga lectiva prevista en el Proyecto de Ley que se tramita actualmente en el Congreso se aplique también al profesorado de la enseñanza concertada.

Bajo el lema «Mismo trabajo, mismas condiciones», el sindicato mayoritario FSIE-CV, que ha participado en la protesta junto con UGT, ha denunciado que la medida planteada deja fuera a miles de profesionales de centros concertados sostenidos con fondos públicos, pese a formar parte del mismo servicio educativo.

Los manifestantes reivindican igualdad con la pública / FSIE

El sindicato insiste en que una mayor carga lectiva supone menos tiempo para preparar clases, coordinarse con otros profesionales y atender de forma individualizada al alumnado. Asimismo, advierte de que el incremento de las horas lectivas repercute directamente en la calidad educativa y en el desgaste profesional de los docentes.

FSIE recuerda que esta reivindicación no es nueva y que ha sido respaldada en reiteradas ocasiones por el Consejo Escolar del Estado, que ha solicitado que la reducción horaria se extienda también a la enseñanza concertada. Además, señala que distintas sentencias del Tribunal Constitucional reconocen que la regulación de la carga lectiva forma parte de la ordenación básica del servicio público educativo.

Paros y más concentraciones durante el mes de junio

Paralelamente, FSIE-CV junto al resto de organizaciones sindicales representativas de la enseñanza concertada, está llevando a cabo paros parciales (3, 10 y 17 de junio) en los centros educativos ante la falta de avances en las negociaciones con la Conselleria de Educación sobre cuestiones pendientes como la jubilación parcial, la mejora de las plantillas, la reducción de la carga lectiva y las condiciones laborales del personal de administración y servicios.

Asimismo, el sindicato reitera la necesidad de avanzar en una financiación adecuada de la enseñanza concertada y de retomar los trabajos para determinar el coste real del puesto escolar, una reivindicación que considera imprescindible para garantizar la calidad y sostenibilidad del sector.

A los paros parciales se sumarán diversas concentraciones en las tres provincias de la Comunitat Valenciana. En València, las protestas tendrán lugar el 10 de junio, de 9.30 a 10.30 horas, frente a la Conselleria de Hacienda, y el 17 de junio, en el mismo horario, ante Les Corts Valencianes. Asimismo, el 17 de junio está prevista una concentración simultánea a las 18.00 horas en Castellón, Valencia y Alicante, si bien las ubicaciones concretas de estas movilizaciones todavía están pendientes de confirmación.

Sobre FSIE-CV

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunitat Valenciana (FSIE-CV), es el sindicato mayoritario en la enseñanza privada y concertada y uno de los más representativos en el sector de atención a las personas con discapacidad o diversidad funcional en la Comunitat Valenciana.

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FSIE-CV se configura como una fuerza sindical independiente, profesional, plural y democrática y se ha consolidado como uno de los sindicatos más representativos en la defensa de los profesionales que ejercen su labor en centros privados o de iniciativa social.