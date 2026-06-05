Subastado el parque móvil de una gran empresa de Castellón en liquidación: este es el dinero recaudado

El cierre de una empresa es un proceso doloroso por su impacto laboral y la cantidad de trámites que se deben realizar. Entre ellos está la elaboración de informes sobre los bienes, y la venta de estos para hacer frente al mayor número posible de deudas. Una de las medidas más habituales es la subasta de las instalaciones y numerosos objetos, con el fin de vaciar espacios y obtener un dinero en metálico al mismo tiempo.

Esto es lo que ha ocurrido este viernes con la subasta del parque móvil de una gran empresa de Castellón, que hace justo un año inició un procedimiento concursal previo a la liquidación. Se trata de Frost-trol, dedicada a la fabricación de equipamientos de refrigeración para supermercados. En las semanas anteriores se subastó la unidad productiva, maquinaria, mobiliario y material informático, a la que siguió la propiedad más valiosa: la enorme nave de Cabanes, con 7.824 metros cuadrados de suelo y un aprovechamiento de 5.476,80 metros cuadrados de techo. La venta se cerró por 11 millones de euros, en un inmueble tasado en 21,8 millones de euros.

Parque móvil

Después de este paso se ha hecho una nueva subasta, compuesta por 19 vehículos del parque móvil de Frost-trol, integrado por turismos de pequeño tamaño, como dos Toyota Aygo valorados en 4.760 euros, un gran remolque de 7.000 euros o vehículos industriales de tamaños y precios diversos de marcas como Mercedes Benz o Volkswagen.

El elemento de mayor precio es un camión Scania valorado por 32.717 euros, cuya subasta se cerró por una cifra inferior, en 23.000 euros. Dos lotes, unos Seat Toledo con dos décadas de antigüedad, estaban cuantificados en apenas 100 euros, pero no recibieron ninguna puja. En cambio, algunas furgonetas Mercedes se vendieron muy por encima de su tasación. En una de ellas, de 1.304 euros iniciales se pasó a casi 7.000; y otra valorada en 2.186 euros superó finalmente los 4.400.

Resultado favorable

Hubo dos turismos que concitaron un gran interés, si se tiene en cuenta la cantidad de pujas. Fue el caso de un Mercedes, tasado en 5.600 euros y adjudicado por 5.000, y un Lexus de 9.587 euros de precio inicial que se acabó concediendo por 7.608.

El resultado final de la subasta ha sido favorable para la administración concursal. La suma de los 19 vehículos estaba tasada en 118.149 euros, y se acabaron recaudando más de 123.000 euros.

Cambio de manos

Como es habitual en este tipo de procedimientos, ahora será el administrador concursal quien indique cómo se rubricará el cambio de manos de estos vehículos. El comprador no podrá presentar reclamaciones sobre el estado de su adquisición. Será el rodaje por parte de sus nuevos dueños el que determinará si la compra ha sido el chollo previsto.