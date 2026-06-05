Hasta 3.000 euros menos por la huelga educativa en Castellón: "Es una inversión ¿Cómo no va a valer la pena si es el futuro de nuestra sociedad?"

Más de un millar de docentes, familias, niños y ciudadanos han participado este viernes por la mañana en una cadena humana en torno a la muralla liberal de Castellón como símbolo de la unidad en defensa de la educación pública, de calidad y en valenciano y una manifestación. Tras cuatro semanas de huelga, los profesores defienden que el dinero que les han retraído no es una pérdida, sino una inversión que vale la pena, porque la educación es el futuro de la sociedad.

Así, Cristian Mora, portavoz de la Assemblea Docent del IES Penyagolosa, ha explicado: "Llevo todos los días de huelga; serán alrededor de 3.000 euros invertidos más que perdidos". Y ha señalado que esta protesta transmitía que "somos el ultimo muro de contención frente a los ataques ejercidos contra la educación pública". "Queremos hacer historia; este acto ha demostrado la unión y el compromiso de la sociedad civil en defensa de la educación pública, de calidad y en valenciano con el apoyo de centenares de claustros, de docentes, de familias, de estudiantes. Seguiremos", ha incidido.

En la misma línea, Tàfol Nebot, profesor de Secundaria del IES Bovalar de Castelló, señala que el acto simboliza el abrazo por la educación pública para reflejar que esta es cosa de todos. También él ha hecho los 20 días de huelga y calcula: "Será una pérdida importante, porque en la anterior huelga en mi situación eran 170 euros cada día". Y con todo, sostiene sin dudarlo: "Por descontado que vale la pena porque estamos luchando no por una cuestión individual de cada profesor sino por la educación pública".

Gabriel Utiel

Mientras, Vicent, maestro de Educación Física en el CEIP Castàlia de Castelló, reflejaba: "Ni sé ni me importa lo que llevo perdido. El dinero va y viene pero el orgullo de estar aqui desde el primer dia y llegar hasta el final no se nos olvidará a nadie y continuaremos hasta que quiera la consellera negociar y llegar a un acuerdo digno para toda la comunidad educativa".

"Yo llevo más de 15 días de huelga y más de 1.700 euros perdidos seguro", afirma Ana, profesora de Secundaria del IES Sos Baynat de Castelló. Preguntada si vale la pena es tajante: "¿Cómo no va a valer la pena si es el futuro de la sociedad?", defiende.

Rafel Pérez Sorlí expresa la voz de las familias: "No es una huelga política sino del sistema de educación pública que está haciendo aguas y es nuestro futuro". En ese sentido, recuerda que "no es gratuito que en Cataluña los profesores están reclamando lo mismo y hay otro gobierno da igual quien mande".

Gabriel Utiel

Condiciones dignas

Ana sostiene que "lo único que estamos pidiendo son unas condiciones dignas tanto para el profesorado como para el alumnado y el conjunto de la sociedad". "A mí se me desmayó un niño por un golpe de calor", ejemplifica, respecto a la falta de equipos de climatización para afrontar las altas temperaturas en junio y septiembre. "Desde el centro con el poco dinero que tenemos estamos poniendo ventiladores pero no es suficiente", señala. A ello se añaden las deficientes infraestructuras. Un ejemplo, es el Sos Baynat: "Es un centro muy antiguo y se han de hacer reformas, hay un muro en peligro de caída que podría ser una desgracia el día de mañana".

También Ana, maestra del CEIP Vicent Artero de Castelló, ha alusión a esa deficiencia: "Es una escuela muy vieja de los años 80 y lo sufren los alumnos y todos".

Por su parte, Rafel, que tiene un hijo en Bachillerato, señala que "las familias estamos sufriendo las consecuencias de una mala gestión, como la falta de profesorado a lo largo del curso, el hecho de que la atención a la diversidad no esté en condiciones, una ratio elevada, la falta de recursos en muchas aulas. Y cita como ejemplo: "No puede ser que haya en un IES un psicopedagogo para 700 alumnos".

A Noemí, maestra de Primaria del CEIP Castàlia y jefe de estudios, le preocupan cuestiones como no perder las líneas y mantener la dotación de profesionales especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje: "Este año hemos tenido mucha matricula de 3 años donde los padres y madres han podido elegir la lengua base de escolarización y se puede vulnerar su derecho: no queremos que nos quiten las líneas".