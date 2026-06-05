La Universitat Jaume I de Castellón gradúa a más de 170 alumnos de Medicina y Enfermería: "La sanidad del futuro seguirá dependiendo del trato humano"

El Paranimf de la Universitat Jaume I ha acogido los actos de graduación del Grado en Enfermería y del Grado en Medicina de la universidad pública de Castelló. Concretamente, se han graduado 87 estudiantes de Enfermería y 85 de Medicina que han finalizado los estudios en el curso 2025-2026.

En el acto de graduación de Enfermería, los graduados Emma Vaello Sala y Raúl Sánchez Raygal han sido los encargados de hablar en nombre del estudiantado, y el profesor de la Unidad Predepartamental de Enfermería de la UJI Víctor Ortiz Mallasén ha intervenido como padrino de la promoción.

Por otro lado, en el acto de Medicina han intervenido Minerva Sánchez Rivera y Andrés Martín Alcalde como representantes del estudiantado graduado, y ha sido padrino de la promoción Eloy Domínguez Mafé, profesor de la Unidad Predepartamental de Medicina de la UJI.

Mejores expedientes

También se ha entregado el premio al mejor expediente académico de Enfermería de la promoción 2022-2026 a Nerea Sánchez Tolosana por parte de la presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castelló, Isabel Almodóvar Fernández. Finalmente, el vicedecano del Grado en Enfermería, Pablo Salas Medina, también ha dedicado unas palabras a los nuevos graduados y graduadas.

Además, Clara García Morcillo y Lía Traver Miralles ha recibido el premio al mejor expediente académico de Medicina de la promoción 2020-2026 por parte del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Castelló, Carlos Vilar Fabra, quien también ha sido el encargado de realizar el juramento hipocrático con los nuevos graduados y graduadas. Así mismo, el vicedecano del grado, Vicente Pallarés Carratalá, y la exvicedecana, María Muriach Saurí, han dedicado unas palabras al estudiantado graduado.

Importancia del trato humano

Ambos actos han concluido con la intervención del decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Eladio Collado Boira, quien ha destacado la importancia del trato humano en el cuidado sanitario. «La sanidad del futuro necesitará ciencia, innovación, inteligencia artificial y tecnología, pero seguirá dependiendo de algo insustituible: la capacidad de mirar, escuchar y acompañar a cada paciente como persona», ha señalado.

Así mismo, también ha puesto en relieve la necesidad de que el personal sanitario se cuide para estar en condiciones óptimas para cuidar a los demás. «La vocación de las profesiones sanitarias no debe confundirse con una autoexigencia destructiva. Necesitamos sanitarios brillantes, pero también profesionales sanos, equilibrados y capaces de sostener en el tiempo una sanidad cercana, humana y comprometida», ha apuntado.