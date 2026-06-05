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El videoanálisis de Miguel Agost | David contra Goliat

El espacio de opinión de Miguel Agost, redactor jefe de El Periódico Mediterráneo (Prensa Ibérica)

Videoanalisis de Miguel Agost | David contra Goliat

Videoanalisis de Miguel Agost | David contra Goliat

Mediterráneo

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Miguel Agost

Miguel Agost

Castellón

El redactor jefe de El Periódico Mediterráneo, Miguel Agost, aborda en su nuevo videoanálisis el conflicto que mantiene enfrentados a la Conselleria de Educación y los sindicatos educativos de la Comunitat Valenciana, una huelga que está a punto de cumplir un mes y que continúa sin una solución definitiva.

A través de la conocida metáfora de David y Goliat, la pieza reflexiona sobre cómo cada una de las partes se presenta ante la opinión pública como la más perjudicada del conflicto. El análisis pone el foco en la prolongación de una crisis que afecta no solo a la administración y a los docentes, sino también al conjunto de la sociedad, al tratarse de un ámbito tan sensible como la educación.

A lo largo del videopodcast, Miguel Agost sostiene que cuando un conflicto se enquista durante demasiado tiempo todos acaban perdiendo. Por un lado, los profesores, que mantienen sus reivindicaciones sin respuesta. Por otro, la administración, incapaz de cerrar una crisis que se prolonga más de lo deseable. Y, finalmente, la ciudadanía, que observa con preocupación un enfrentamiento que repercute en uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar.

El análisis también aborda algunos de los episodios que han marcado las últimas semanas, como el empujón de un agente de policía a una profesora jubilada durante una protesta en València o los escraches dirigidos contra cargos políticos y sindicales. En este sentido, la pieza rechaza cualquier forma de radicalización.

Coincidiendo con una nueva reunión entre la Conselleria y los representantes sindicales, el videoanálisis plantea la necesidad de que ambas partes recuperen la capacidad de diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos. La reflexión concluye con una llamada a la altura de miras y al interés general, recordando que el futuro de la educación valenciana debe situarse por encima de las estrategias de confrontación.

Dónde escuchar los análisis ‘Y sin embargo’ con Miguel Agost

Aquí no solo contamos lo que pasa. Intentamos entenderlo. Desde cerca, con la perspectiva del periodismo que nace al lado de casa.

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El videoanálisis puede escucharse en SpotifyYouTube Podcast i Voox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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