Las cinco mejores rutas de montaña en pueblos de la Plana Baixa

El interior de Castellón alberga parajes naturales fascinantes llenos de rutas por explorar. Si eres amante de la montaña y de las actividades al aire libre, te traemos 5 rutas para todos los niveles diseñadas para ti.

1. L'Olivereta (Ribesalbes)

Si estás en busca de una ruta circular para pasar el dia, L'Olivereta este es tu itinerario perfecto. A lo largo de 7,5 kilómetros, podrás disfrutar de una vista panorámica, recorriendo paisajes que atraviesan laderas, caminos y una fauna y flora que no te dejará indiferente. La recompensa de la travesía se encuentra en un olivo situado en lo alto de la montaña que separa Ribesalbes y Fanzara. Desde allí se abre una vista panorámica privilegiada de ambos pueblos. Esta ruta se cataloga dentro de una dificultad técnica moderada, teniendo un nivel positivo de 336 m y alcanzando una altitud máxima de 519 m.

Mapa de ubicación en Google Maps.

2. Ermita del Sitjar, Mirador del Sitjar y Atalaia (Onda)

El itinerario de la ermita del Sitjar es una excelente elección si buscas una ruta circular, sencilla y muy completa. Con 10 kilómetros y dificultad fácil, el recorrido parte desde la presa del embalse del Sitjar y se adentra en uno de los parajes más atractivos del término de Onda.

Mirador del Sitjar / Wikiloc

A lo largo del camino se pasa por la ermita del Sitjar, se asciende hasta el Mirador del Sitjar, con espectaculares vistas del embalse, y se alcanza el punto más alto en la Atalaia del Sitjar, junto a su torre de origen medieval. La ruta combina sendas bien señalizadas, patrimonio de piedra en seco y panorámicas privilegiadas, lo que la convierte en una opción ideal para disfrutar de la naturaleza sin grandes exigencias físicas.

Mapa de ubicación del aparcamiento.

3. La Cova del Negre (Ribesalbes)

Si buscas una ruta sencilla para disfrutar de la naturaleza en Castellón, el itinerario de la Cova del Negre es una opción ideal. Con un recorrido de 7,17 kilómetros, esta ruta de dificultad técnica fácil discurre entre senderos y paisajes ligados al entorno del embalse, con suaves desniveles y vistas relajantes. El trazado parte de Ribesalbes, se adentra en el paraje de la Cova del Negre y alcanza los merenderos del embalse del Sitjar, convirtiéndose en una propuesta perfecta para una jornada tranquila al aire libre, apta para todos los públicos.

La Cova del Negre / Wikiloc

Mapa del Parque de mayores.

4. Castillo de Mauz y Fuente de Castro (Sueras)

Para aquellos que buscan un plan donde poder revivir la historia, el Castillo de Mauz, del siglo XII, es la experiencia perfecta para adentrarse en la Alta Edad Media. Este recorrido de 8,33 kilómetros está clasificado como una ruta de dificultad técnica fácil. A lo largo del trayecto os podréis encontrar construcciones antiguas, miradores y senderos que recorren paisajes característicos de la zona. El recorrido finaliza al llegar a la cúspide del cerro Suera Alta, a una altitud de 582 metros.

Castillo de Mauz / Wikiloc

Mapa de la ubicación del área de autocaravanas.

5. Pic de la Font de Cabres (La Vilavella)

Ruta corta pero intensa, ideal para personas con experiencia que buscan una excursión circular exigente. El itinerario hasta el Pic de la Font de Cabres recorre 10,8 kilómetros con un desnivel positivo de 672 metros, lo que garantiza un trazado variado y físicamente demandante.

Noticias relacionadas

Pic de la Font de Cabres / Wikiloc

La ruta parte desde la Vilavella, llegando a las inmediaciones del castillo de Nules y se adentra en un entorno de gran valor paisajístico, pasando por fuentes naturales, antiguas ruinas y tramos técnicos con cuerdas que aportan un punto de aventura. Las exigentes subidas y la bajada pondrán a prueba las piernas, pero el esfuerzo se ve recompensado con amplias panorámicas y una experiencia montañera completa, perfecta para quienes buscan algo más que un simple paseo.