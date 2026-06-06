Ibai Llanos paga más de 2.000 euros a un joven de Castellón por una camiseta

Ibai Llanos ha vuelto a sorprender a sus seguidores con uno de sus formatos más llamativos. En uno de sus vídeos más recientes, el creador de contenido ha montado su propia casa de empeños. Entre todos los participantes, el último en aparecer ha sido un rostro muy conocido para muchos seguidores de las redes dentro del mundo del fútbol: el influencer castellonense Wuajordi.

Este joven de Castellón, que acumula 126.000 seguidores en Instagram y 304.000 en TikTok, también es conocido por sus apariciones habituales en muchos de los vídeos del influencer Doctorepollo. En esta ocasión, Wuajordi acudió al programa de Ibai con un objeto muy especial guardado en su mochila: una camiseta del Paris Saint-Germain firmada por varias de las grandes estrellas que han pasado por el club francés en los últimos años.

La prenda contaba con firmas de jugadores de primer nivel como Neymar, Kylian Mbappé, Donnarumma, Xavi Simons, Marquinhos y Nuno Mendes. Para demostrar la autenticidad y el valor sentimental del objeto, el castellonense no solo enseñó la camiseta, sino también fotografías en las que aparecía junto a los propios futbolistas.

La negociación

Wuajordi comenzó con un precio inicial de 4.999 euros, una cifra elevada para Ibai que dio pie a uno de los momentos más entretenidos del vídeo. El youtuber vasco, siguiendo la recomendación de sus asistentes Ignacio Oberlander y Álvaro Martín, propietarios de la casa de empeños Pawn Stars, respondió con una contraoferta mucho más baja: 1.000 euros.

A partir de ahí comenzó un intenso tira y afloja entre ambos. El influencer castellonense defendió el valor de la camiseta, no solo por las firmas que incluía, sino también por la dificultad de reunir en una misma prenda a tantos nombres destacados del fútbol internacional. Ibai, por su parte, intentó rebajar la cifra inicial apoyándose en los consejos de sus acompañantes, que ejercieron como asesores durante la negociación.

Finalmente, tras varios intercambios y propuestas, ambas partes llegaron a un acuerdo. El precio final quedó fijado en 2.200 euros y dos entradas para la Velada del Año VI, uno de los eventos más esperados del calendario de Ibai Llanos. El video concluye con Wuajordi revelando el precio que quería ofrecer en su plan inicial: “Venía con la idea de venderla por 1800 euros”.