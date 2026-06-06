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Visita del Papa

Los primeros peregrinos de Castellón reciben al papa León XIV en Madrid

La representación castellonense en el encuentro papal incluye la presencia del obispo Casimiro López Llorente, que participará en los actos centrales

Vídeo: Los primeros peregrinos de Castellón ya están en Madrid para recibir al papa León XIV

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Héctor Gozalbo

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Héctor Gozalbo

Héctor Gozalbo

Madrid

Los primeros peregrinos castellonenses ya han comenzado a llegar a Madrid para participar en el esperado encuentro con el papa León XIV, una cita que reunirá este fin de semana a miles de fieles procedentes de toda España. Desde primeras horas del viernes y durante toda la jornada del sábado, grupos de jóvenes, familias, comunidades parroquiales y movimientos eclesiales de localidades como Castellón, Onda, Burriana, Vila-real, la Vall d'Uixó, Nules o Segorbe han puesto rumbo a la capital para vivir un acontecimiento que muchos consideran histórico.

Los peregrinos aseguran que el viaje trasciende la posibilidad de ver al Santo Padre. Su objetivo es compartir una experiencia de fe, escuchar de cerca el mensaje de León XIV y participar en una celebración que refuerce el sentimiento de pertenencia a una Iglesia universal. «Queremos vivir una experiencia de comunión y sentir que formamos parte de una Iglesia viva», explican algunos de los jóvenes desplazados desde la provincia.

La elevada afluencia de visitantes ha provocado una fuerte demanda de alojamiento en Madrid, donde los precios hoteleros se han disparado en los últimos días. Ante esta situación, numerosas parroquias, colegios, seminarios y familias madrileñas han abierto sus puertas para acoger a los peregrinos, manteniendo así el espíritu de sencillez y hospitalidad que caracteriza este tipo de encuentros.

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La representación castellonense contará además con la presencia del obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, que participará en buena parte de los actos previstos durante la visita papal. Mientras tanto, los primeros peregrinos ya recorren las calles de Madrid a la espera de los actos centrales del fin de semana, con la ilusión de formar parte de un momento que esperan recordar durante toda la vida.

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