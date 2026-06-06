El PSPV-PSOE denuncia que la Diputación "vuelve a llegar tarde" ante "la primera oleada de mosquitos"

El PSPV-PSOE ha advertido de que la Diputación de Castellón "vuelve a llegar tarde" ante "la primera oleada de mosquitos que ya empieza a afectar a diferentes puntos de la Plana Baixa, con especial incidencia en Moncofa". La diputada provincial socialista Maria Jiménez ha censurado que "la falta de actuaciones preventivas después de las últimas lluvias y de semanas de humedad sostenida haya dejado a la segunda comarca más poblada de la provincia expuesta a un problema molesto que era previsible y que exigía anticipación".

Jiménez ha señalado que "cuando los medios de comunicación ya se hacen eco de las quejas y de la preocupación vecinal es porque la administración ha llegado tarde". "No se ha previsto lo suficiente, no se han detectado a tiempo los puntos de riesgo y no se ha coordinado una respuesta eficaz con los ayuntamientos", ha afirmado.

Recursos

Por ello, la diputada ha pedido a Marta Barrachina "que movilice todos los recursos del contrato contra las plagas para que la situación no vaya a más, especialmente en espacios urbanos y periurbanos, acumulaciones de agua, marjales, acequias y zonas donde las condiciones favorecen la cría".

Jiménez ha reprochado al gobierno del PP que "siga actuando a remolque de los problemas en una cuestión que afecta directamente a la vida cotidiana de la gente". "El mosquito tigre no aparece por sorpresa. Después de lluvias, calor y humedad, cualquier gobierno con una mínima planificación sabe que hay que reforzar los tratamientos antes de que las picaduras sean insoportables", ha remarcado.

Prevención

Los socialistas reclaman a la Diputación que explique qué actuaciones preventivas ha llevado a cabo antes de este episodio, en qué municipios se ha intervenido, con qué intensidad y qué calendario de refuerzo tiene previsto para las próximas semanas.

La representante socialista ha recordado que las dos últimas temporadas "fueron especialmente duras, sobre todo en otoño, por el aumento de picaduras y molestias a personas y animales, pero también por el perjuicio al tejido comercial, hostelero y turístico". "El PP no tenía ninguna varita mágica para solucionar el problema, como pretendía hacer creer cuando estaba en la oposición. Ahora ha demostrado una incompetencia sonora limitándose a reaccionar cuando las molestias ya son evidentes en la calle y aparecen en los medios", ha añadido.

Jiménez ha instado al PP a "asumir el papel de coordinación que corresponde a la Diputació" y a "coger el timón, planificar y poner todos los recursos sobre la mesa antes de que otra temporada se les vaya de las manos".