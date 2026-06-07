Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España: "No cerramos la puerta a las rutas a París y Stuttgart desde Castellón"

Esta semana, coincidiendo con el estreno de las nuevas rutas a Manchester y Bolonia, Ryanair recibió a su pasajero un millón en el aeropuerto de Castellón. La portavoz y directora de Comunicación de la aerolínea de bajo coste en España, Alejandra Ruiz, aborda el crecimiento en la base de Vilanova d’Alcolea desde que operaron el primer vuelo de su historia, en 2015, los planes a futuro y la situación del sector.

Ryanair completa este mes la activación de su oferta estival en el aeropuerto de Castellón, con 10 rutas. ¿Cuántas plazas opera este verano desde/hacia la provincia?

Este lunes inauguramos las dos nuevas rutas que tenemos este verano en el aeropuerto de Castellón, con los primeros vuelos a Bolonia y Manchester, que operarán dos veces a la semana. Así tenemos 10 rutas en total. Es nuestro calendario récord en el aeropuerto de Castellón, la primera vez que operamos este grueso de conexiones aquí y, además, se trata de 10 destinos a siete países diferentes. Se trata, por lo tanto, de una programación muy diversa y estamos muy contentos con cómo estamos creciendo en el aeropuerto.

Fueron la primera aerolínea en apostar por el aeropuerto de Castellón hace una década. ¿En qué niveles se sitúa ahora la demanda?

Hemos crecido de manera muy sostenida a lo largo de estos ya casi 11 años. Empezamos a operar aquí en 2015, cuando efectivamente inauguramos las instalaciones, con esas dos rutas a Reino Unido, a Londres y a Bristol. En estos aeropuertos de menor tráfico, vamos de una manera mucho más sostenida en el tiempo, viendo qué es lo que va funcionando, cómo va la demanda y sobre todo qué destinos tiene más sentido ir reforzando. Países como Reino Unido, Italia o Alemania han sido los que hemos ido viendo con mejor demanda, que va bien y sostenida, y, por tanto, donde hemos ido poniendo también más rutas y capacidad. Lo que nos gusta de esta programación es que estamos pudiendo diversificar mucho en cuanto a mercados y no concentrarlo todo en uno, como ocurre en otros destinos, por diferentes motivos, tanto turísticos como por haber conexiones estratégicas a nivel empresarial, como Bolonia.

Para este año estaba prevista la llegada de las conexiones a París y Stuttgart, que finalmente fueron sustituidas por Manchester y Bolonia. ¿Mantienen la posibilidad de operar estos vuelos desde Castellón en la próxima temporada?

Sabemos que la ruta a París era muy esperada. Lo que ocurre con esa y la ruta de Stuttgart viene derivado de los altos costes que se están dando ahora tanto en el mercado francés como en el alemán. Estamos teniendo que ajustar mucho nuestra operativa en general en Europa, algo que está pasando también en España en otros aeropuertos. Esas rutas se nos hacían poco estratégicas y poco adecuadas en este momento. Y, probablemente, si hubiéramos llevado a cabo su operación, los resultados no serían los que nos habrían gustado. Creemos entonces que ha sido la decisión adecuada, porque el objetivo cuando abrimos aquí una ruta es que funcione y se consolide. Seguimos intentando que esos costes a nivel europeo continúen bajando. Se va consiguiendo en algunos países, donde al principio hemos tenido que reducir capacidad, pero luego se ha dado marcha atrás a algunos impuestos o tasas Y ahí hemos podido responder de nuevo con crecimiento. No es entonces una puerta cerrada, sino que tendremos que posponerlo a futuro a ver qué ocurre en la cara B de esas rutas, en Francia y Alemania.

Ustedes mismos disiparon las dudas vinculadas al suministro de combustible para la operativa estival y aseguraron la operativa. ¿Se producirán recortes en invierno?

De momento no. Estamos ahora mismo terminando de configurar la programación de invierno, que debería estar a la venta ya en las próximas semanas. Es verdad que para el conjunto de toda España vamos a tener que esperar también a ver cómo quedan las tasas aeroportuarias, aunque esto no afecta al aeropuerto de Castellón. La programación completa de España la tendremos en septiembre cuando sepamos como queda ese DORA 3, pero en cuanto a las intenciones, como estamos ahora planificando el invierno, no esperamos ningún tipo de recorte. De hecho, tenemos el objetivo de crecer en tráfico un 4% en este nuevo ejercicio fiscal y llegar a 216 millones de pasajeros anuales. Ahora la programación de verano está intacta y no prevemos que tengamos que modificar ninguno de nuestros planes por el combustible.

¿Están entonces sobre la mesa nuevos recortes de plazas en aeropuertos regionales de Aena?

Sí. Todo depende ahora mismo de cómo quede el DORA 3, el documento que regula las tasas aeroportuarias para los próximos cinco años. Si no bajan las tasas, lo más probable es que tengamos que seguir recortando en aeropuertos regionales. Ojalá no sea el caso, porque nuestro deseo es seguir creciendo. Pero ahora mismo nos están llamando desde otros países con unas bajadas de costes muy interesantes. Por ejemplo, en la Italia regional está sucediendo lo contrario que aquí, al quitar lo que ellos llaman la tasa municipal en regiones como Calabria, Abruzzo, Trapani o Trieste. Allí Ryanair ha respondido de manera casi inmediata o bien abriendo nuevas bases o basando más aviones, incrementando en general la capacidad. Este verano solo en Italia crecemos un 9%. Y esto se replica en muchos países. Como Albania, donde hemos crecido de 0 a 5 millones de pasajeros en los últimos tres años, porque obviamente han sabido no imponer impuestos a la aviación, que al final son un freno al crecimiento, y ofrecer sistemas de incentivos interesantes para las aerolíneas.

Momento de la entrevista en las instalaciones de 'Mediterráneo'. / MANOLO NEBOT

¿Castellón mantiene su atractivo por las tasas frente a otros aeropuertos de la red de Aena?

Efectivamente. Siempre nos ha gustado poner el caso de Castellón como un buen ejemplo, pues es un aeropuerto que se sabe adaptar a la demanda que tiene ofrece tasas acordes a ello que nos permitan a las aerolíneas invertir y apostar por estos aeropuertos y generar ese crecimiento.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, utilizó el aeropuerto de Castellón para cargar contra ustedes en el conflicto por las tasas. ¿Qué opinan de estas palabras?

Preferimos no alimentar el fuego y no a prestar mucha atención a esos comentarios. Para nosotros claramente es un aeropuerto en el que se ha permitido a las aerolíneas crecer. Ryanair al final está en una ventaja competitiva superior al resto por nuestro modelo de operar y de negocio y para nosotros ha sido muy interesante poder crecer aquí en los últimos años. La realidad es que al final una imagen vale más que mil palabras. Y lo demuestran las cifras de cómo hemos crecido en rutas, en tráfico y hemos pasado en este tiempo de dos a diez rutas en Castellón. Y si hemos podido crecer es porque los costes han sido también interesantes. Luego tienes la otra cara, en la que los otros aeropuertos regionales, que compiten un poco a nivel de demanda y tráfico con Castellón, están vacíos. Es claramente porque en un aeropuerto los costes son los adecuados para las aerolíneas y para generar un entorno que atraiga crecimiento y en los otros es todo lo contrario, barreras.

Gran parte de la oferta en Castellón se concentra en verano. ¿Contemplan desestacionalizar la operativa?

Para nosotros lo ideal es poder operar en todos los aeropuertos en los que estamos a lo largo de todo el año y en eso Ryanair cada vez es más conocido, pues es uno de nuestros puntos fuertes: generar demanda donde todavía no la hay a través de nuestras tarifas bajas. Vamos poco a poco. Es verdad que ahora mismo sí que tenemos esa estacionalidad en este aeropuerto y estamos creciendo de manera mucho más significativa en verano. No podemos olvidar que hemos pasado de dos a 10 rutas en 11 años, por tanto ha sido una progresión muy importante y estamos muy orgullosos de ello. Ahora que se está consolidando esa parte de verano, quizá podemos ya empezar a estudiar cómo crecer en invierno.

En los últimos años han ido incorporando rutas, hasta las 10 actuales. ¿Es pronto para hablar de abrir una base fija en Castellón?

Sería muy pronto, pero estamos siempre abiertos a estudiar toda oportunidad que se nos presente a nivel comercial que tenga sentido. Ahora mismo el momento es muy bueno, porque el año que viene a partir de la primavera de 2027 nos empiezan a llegar aviones del pedido de 300 nuevos que tenemos del Boeing 737 MAX 10. Estudiaremos dónde emplazarlos a medida que nos vayan llegando: Boeing nos asegura que tendremos 15 el año que viene e iremos recibiendo la totalidad de esos 300 hasta el 2034. Con esta llegada habrá muchas oportunidades cuando los costes sean los adecuados.

Ryanair es un poco la ventana de Castellón a Europa, pues todas sus conexiones son a destinos internacionales. ¿Explorarán incorporar rutas nacionales?

Es curioso que justo en Castellón estemos muy enfocados en la parte internacional. Habría que estudiar la demanda y las necesidades que se nos presenten desde el aeropuerto y el gobierno y que tengan sentido para nosotros. Eso sí, estaría muy sujeto a lo que suceda con las tasas en los aeropuertos de Aena, pues si suben en el próximo periodo, no vamos a explorar potenciar las rutas domésticas por los altos costes. Si bajan, podría ser una posibilidad.

Sobre la mesa está que la UE pueda imponer la gratuidad de un equipaje de mano más grande. ¿Qué supondría esto para Ryanair?

Tal y como está la política de equipaje de cabina, es un modelo que está ya muy implantado en el negocio de bajo coste. Esa desagregación de precios es lo que nos permite a las aerolíneas ofrecer tarifas más bajas y permitir a todos los viajeros, a los millones de consumidores que prefieren viajar ligero, pagar menos y que no sean penalizados por otros que quieran llevar el equipaje de ruedas. Por otro lado, a nivel operativo no es viable, porque no caben las 189 maletas de un Boeing 737 en los compartimentos de arriba, en los que caben unas 90. Imagina todas las que hay que bajar a bodega. Eso genera retrasos que van afectando a la operativa y para nosotros la puntualidad es fundamental. Por lo tanto, defendemos y estamos completamente convencidos de que este modelo es el que tiene sentido para las aerolíneas poder mantener los costes bajos y para el consumidor seguir accediendo a las tarifas bajas. Además, estamos operando bajo la total legalidad, porque estamos amparados por el reglamento europeo que dice claramente que las aerolíneas podemos fijar precios por servicios adicionales, incluido equipaje de cabina.