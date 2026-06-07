Castellón vive un Corpus histórico junto al Papa León en Madrid

La solemnidad del Corpus Christi celebrada este domingo en Madrid quedará grabada en el corazón de los más de un millón de fieles que participaron en una Eucaristía histórica presidida por el Papa León XIV. Entre la multitud, más de mil peregrinos llegados desde la provincia de Castellón vivieron una jornada marcada por la emoción, la fe compartida y el sentimiento de pertenecer a una Iglesia viva y esperanzada.

Desde el pasado viernes hasta hoy, autobuses, trenes y vehículos particulares trasladaron a cientos de castellonenses hasta la capital. Entre ellos, ochenta fieles de diversas parroquias de Vila-real, acompañados por el vicario general de la Diócesis y párroco de la Arciprestal, Mosén Javier Aparici. También los peregrinos de Les Useres, junto a su párroco Jaime Arenós, siguieron con intensidad una celebración que, a través de las pantallas gigantes y del ambiente de oración que inundaba las calles, les permitió sentirse parte de un acontecimiento extraordinario. Entre ellos, también participó Óscar Aicart, el cantor mayor dels Pelegrins de les Useres.

Durante su homilía, el Papa León invitó a los presentes a convertirse en «pan partido para los demás», recordando que la Eucaristía no es solo un encuentro con Cristo, sino una llamada a construir fraternidad, tender puentes y sembrar esperanza allí donde exista sufrimiento o soledad. Sus palabras, sencillas y profundas, resonaron entre una multitud que respondió con silencio, oración, emoción contenida pero también aplausos.

El Papa, con el Palacio de Cibeles de fondo. / José Luis Roca / PIM

Pero si hubo un instante capaz de resumir toda la ternura de la jornada, ese fue el vivido por el matrimonio formado por Silvia Grincalaityte y Jesús Grao. Minutos antes del inicio de la misa, el Santo Padre tomó en sus brazos al pequeño Mateo, de apenas cuatro meses, y lo bendijo. Un gesto espontáneo y lleno de humanidad que provocó lágrimas de felicidad en sus padres y que se convirtió en uno de los momentos más conmovedores para la delegación castellonense.

“Ha sido un verdadero regalo poder estar aquí. Ver cómo el Papa bendecía a nuestro hijo, nos miraba con cariño y compartía con nosotros ese instante tan especial es algo que llevaremos siempre en el corazón”, explicaban todavía emocionados.

La diócesis de Segorbe-Castellón estuvo representada también por su obispo, Casimiro López Llorente, quien concelebró en la Eucaristía. Al finalizar, destacaba la fuerza espiritual de un encuentro marcado por la presencia masiva de jóvenes y por la capacidad del Papa para llegar al corazón de las nuevas generaciones. “Ha sido una misa desbordante por todos los lados, llena de vida, de fe y de emoción”, afirmaba.

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Madrid se convirtió así en un inmenso altar al aire libre donde creyentes de todas las edades compartieron una misma oración. Y mientras el sol caía sobre la ciudad, muchos de los que regresaban ayer domingo a su casa lo hacían con la sensación de haber vivido algo más que una celebración multitudinaria: la certeza de que la fe sigue reuniendo, consolando y regalando momentos capaces de transformar una vida entera. Porque, como recordó el Papa León, «cuando Cristo se hace presente en medio de su pueblo, nace una esperanza que nadie puede apagar».