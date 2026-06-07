La demanda de autocaravanas en Castellón gana adeptos para los viajes de verano por el contexto internacional

Con el telón de fondo internacional de un verano marcado por las dudas sobre el coste del queroseno, los billetes de avión y los desplazamientos aéreos, el sector de las autocaravanas gana peso como opción para unas vacaciones alternativas por carretera. Aún con el hándicap del precio del combustible que ha subido, al menos, este sí está asegurado y juega con más cartas a favor de la certidumbre.

Autocaravanas Llansola. / KMY ROS

José Llansola, gerente de la veterana Autocaravanas Llansola en Castellón, reconoce que la coyuntura actual puede influir a la hora de sustituir «viajar en aviones o barcos por alquilar o comprar una autocaravana». Castellón cuenta con una importante fábrica, Benimar, en Peñíscola; un Club de Cámping Caravaning y profesionales de la customización de furgonetas. Las matriculaciones -ver gráfico- van bien. El portavoz de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar), Raúl Vaquero, explica que el caravaning afronta 2026 en un contexto de consolidación en España y Europa, que se refleja en Castellón. En la provincia, el dato más alto de la serie se alcanza en 2024, con 65 ventas; y el más bajo, en 2023, de 49. En 2025 se mantiene, con 61.

Equipamientos para pasar las vacaciones. / GABRIEL UTIEL BLANCO

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¿Cuánto cuesta alquilar este año?

En temporada alta, alquilar una camper para una semana ronda entre 1.000 y 1.300 euros. «En nuestro caso llevamos sin subir precios desde el 2024. Y es porque a nuestro sector también le afecta el precio del combustible del cliente que quiere viajar hacia Europa y son de largo recorrido, de varios miles de kilómetros», indica Llansola. «Los destinos más frecuentes desde Castellón suelen ser París, Disney, Alpes, Dolomitas, Suiza, Alemania, Selva Negra, etc.», cita.

El perfil de los campistas

Vehículos customizados a la carta. / Mediterráneo

Quien alquila suelen ser jubilados en temporada media baja y las familias en verano para viajes un poco más largos en tiempo y distancia, por España o Europa. «Quien ya se decida a comprar hasta hace poco era gente con la jubilación cercana y con una posición económica media, aunque estamos viendo que la juventud y las familias jóvenes ya se adentran en el sector y hacen viajes durante el año más cortos de fin de semana o puentes y en verano a Europa».

La experiencia de vivir en una casa en miniatura es otro pro, con modelos que cada día incorporan más confort y tecnología. «La nueva gama Giottiline completa es muy nueva y dispone de equipamientos muy diversos y completos para disfrutar de grandes viajes en familia muy interesantes. Es clave para descubrir el mundo sobre ruedas», manifiesta Llansola.

Europeos de ‘caravaning’ en Castellón: La gratuidad de las autopistas es un ‘pro’ Desde la compañía especializada A quí Estoy Caravaning, Palau y Muzzati apuntan a factores, además del clima, que influyen en la elección de España como destino para los autocaravanistas europeos y estos son: la gratuidad de las autopistas y el menor coste del combustible. Así, los representantes de la firma sectorial citan que «el litro se gasolina aquí en España está 0,50 € más barato que la misma cantidad en el resto de Europa». E incide en que son elementos que tienen muy en cuenta también los autocaravanistas a la hora de decantarse por dónde van a pasar sus vacaciones de verano.

apuntan a factores, además del clima, que influyen en la elección de España como destino para los autocaravanistas europeos y estos son: la y el menor coste del combustible. Así, los representantes de la firma sectorial citan que que la misma cantidad en el resto de Europa». E incide en que son elementos que tienen muy en cuenta también los autocaravanistas a la hora de decantarse por dónde van a pasar sus vacaciones de verano. El sector nacional también expone una dimensión creciente del caravaning. Según los datos de Aseicar, España cuenta con un parque móvil de 372.500 vehículos, formado por 100.000 autocaravanas, 244.000 caravanas y 28.500 campers. El movimiento anual se sitúa entre 315.000 y 355.000 vehículos, con una media de 1.360.000 personas.

también expone una dimensión creciente del caravaning. Según los datos de Aseicar, España cuenta con un parque móvil de 372.500 vehículos, formado por 100.000 autocaravanas, 244.000 caravanas y 28.500 campers. El movimiento anual se sitúa entre 315.000 y 355.000 vehículos, con una media de 1.360.000 personas. En verano, los meses de julio, agosto y septiembre, el informe de la patronal estima un movimiento de 195.000 vehículos, 585.000 turistas, 19 días de ruta y un gasto medio diario de 170 euros, según datos de la plataforma CamperDays.

Franja de edad: de 35 a 55 años

Quien llega para hacer turismo en Castellón en autocaravana es un perfil que ha madurado. «Actualmente predominan dos grandes grupos. Por un lado, familias y parejas de entre 35 y 55 años que aprovechan los meses de verano para combinar la costa con el descubrimiento del interior, la gastronomía y las actividades al aire libre. Por otro, jubilados y sénior, especialmente extranjeros, que cuentan con un poder adquisitivo medio-alto y suelen viajar fuera de los periodos de máxima afluencia turística». Su consumo deja impacto económico en Castellón en comercios, gasolineras y restaurantes de los municipios que visita y busca áreas reguladas y dotadas de servicios, sin saturar las plazas hoteleras más tradicionales.

Puntos habilitados con servicios

Punt Net en Cervera / Mediterráneo

La empresa ha impulsado distintas áreas de autocaravanas en Castellón con ayudas Punt Nets de la Generalitat valenciana, como en Azuébar, Albocàsser, Benassal, Cervera, Rossell, Catí, Cirat, les Coves, Geldo, Llucena, Vilanova d’Alcolea, Vilafranca, Tírig y la Torre d’en Doménec, entre otros.

Algunas de estas áreas han sido adaptadas como aparcamientos inteligentes y hoy en día están integradas en la primera red europea especializada Camping-Car Park, en la que trabajamos desde Aquí Estoy Caravaning. A fecha de hoy, en Castellón están los de Morella, Culla, Burriana y Onda. Los usuarios cuentan con servicios como agua y electricidad, conexión a internet, videovigilancia y atención en varios idiomas. «Son el premium del caravaning», resalta.

«En julio y agosto, el 60% de los usuarios serán turistas nacionales, principalmente familias que concentran sus vacaciones en verano. El 40% restante corresponde a visitantes de origen internacional, procedentes sobre todo de Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica», detalla Palau. Sin embargo, esta proporción cambia a partir de septiembre y durante el invierno, cuando el turismo internacional pasa a ser predominante y encuentra en Castellón un destino atractivo, «un refugio», para escapar de las bajas temperaturas del centro y norte de Europa.

Contexto internacional

Vehículo de usuarios del Camping Club Caravaning de Castellón, en uno de sus viajes. / Mediterráneo

Conocer los puntos habilitados donde estacionar y pernoctar es clave en este tipo de viajes. Un informe de Aseicar señala que en España existen 1.750 áreas para autocaravanas en 2026, frente a las 180 de 2010, aunque considera necesarias 2.000 para atender tanto al usuario español como al procedente de Europa. También recoge que el movimiento anual de autocaravanas se sitúa entre 315.000 y 355.000 vehículos, con una media de 1.360.000 personas.

Castellón como destino de aficionados a la camper llegados desde otros puntos de Europa para hacer turismo también afronta un verano de demanda al alza. Según explican Mireia Palau y Fabrizio Muzzati, de la empresa castellonense Aquí Estoy Caravaning, el actual contexto internacional está impulsando el denominado turismo de proximidad y el roadtrip flexible de los viajes por carretera. «Muchos viajeros europeos (franceses, alemanes o británicos) prefieren este verano coger su propio vehículo o alquilarlo en el entorno y moverse por la península en lugar de contratar vuelos o paquetes vacacionales rígidos a lugares más lejanos y políticamente más complejos», señalan. A ello se suma el aumento de las matriculaciones de autocaravanas que refleja que «ya no es una moda pasajera de la pandemia» sino una opción vacacional estable.