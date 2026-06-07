La Diputación de Castellón premia el talento joven: galardones de hasta 2.500 euros

La Diputación de Castellónimpulsa el talento con una nueva convocatoria de los premios provinciales de la juventud. Un certamen lúdico y didáctico que tiene como objetivo “reconocer y poner en valor el ingenio y la creatividad de los jóvenes de la provincia de Castellón”.

Así lo ha explicado la diputada de Juventud, María Tormo, quien ha subrayado que “estos premios son una muestra de nuestro compromiso con las nuevas generaciones, que día a día demuestran su implicación y aportan valor a esta tierra”. “La juventud de nuestra provincia es motor de cambio, innovación y progreso y merece todo el apoyo de las instituciones para seguir construyendo un territorio más dinámico”, ha resaltado María Tormo.

Este concurso, que celebra su tercera edición, se ha consolidado como un estímulo para los jóvenes de la provincia de Castellón´y el deseo de la institución provincial no es otro que “implicar a la juventud en el éxito de nuestro territorio y que sigan sorprendiéndonos con trabajos espléndidos y creativos”, ha expresado la diputada.

Cinco disciplinas

Así pues, las bases de los premios provinciales de la juventud establecen cinco disciplinas y fijan unos premios económicos que reconocerán el valor de las ideas galardonadas. Por un lado, el premio a la iniciativa empresarial, dirigido a reconocer el valor de un proyecto traducido en actividad económica. También los medios sociales, dirigidos a blogs, perfiles o canales empleados como elemento de desarrollo en planos tan diversos como el cultural, el formativo, educativo o divulgativo, entre otros.

En el área cultural, se apuesta por la música, en la modalidad de grupo o solista. En ambas, el trabajo incluirá un solo tema original de cualquier estilo musical, que deberá ir acompañado de la letra de la canción y presentado en formato mp3. Además, en el plano literario, las bases van dirigidas a jóvenes que desarrollen su creatividad en el ámbito de los relatos breves, con temática y estilo libre, con un titular original.

Completa la convocatoria la fotografía digital, en la que deberá identificarse algún elemento característico de la provincia de Castellón. Las fotos podrán haberse obtenido mediante cualquier técnica, tanto en cámaras digitales como con sistemas tradicionales, no admitiéndose composiciones ni montajes, y podrán presentarse en blanco y negro o en color.

En todas las disciplinas, tal y como ha comentado la diputada provincial, “se valorará y premiará la originalidad y la calidad de los trabajos”. Además, en el trabajo de iniciativa empresarial, se tendrán en cuenta las medidas destinadas a favorecer la igualdad de género en la empresa, el impacto en la comunidad local, así como la sostenibilidad y respeto al medioambiente.

Hasta el día 30

Por lo que respecta a los medios sociales, se valorará el diseño, la redacción y estética de los vídeos y publicaciones, y el uso de lenguaje no sexista, al igual que el fomento de la igualdad de género. En el trabajo musical, se premiará la interpretación, mientras que en el relato breve, es muy importante el uso de figuras retóricas o literarias y una correcta utilización de la gramática. Y, por último, en la fotografía digital se valorará la calidad artística y técnica.

El certamen está dirigido a jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 30 años (ambos inclusive) con domicilio en la provincia de Castellón. Cabe resaltar que cada una de las modalidades contará con tres premios dotados desde 2.500 euros hasta 300 euros. La cuantía fijada para la convocatoria es de 18.000 euros. Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes hasta el próximo 30 de junio.