Familias y profesores convierten el Festival del Viento en un altavoz por la educación pública

La playa del Grau se ha teñido este domingo de verde con un buen número de cometas surcando el cielo junto al mar. La iniciativa ha reunido a familias, alumnado y docentes de diferentes centros educativos de la ciudad de Castelló en una actividad que ha combinado tradición popular y defensa de la educación pública.

Ayer sábado tuvo lugar un taller de construcción de cometas en la sede de «La Morralla», asociación y espacio cultural y comunitario del Grau. La actividad permitió que numerosas familias elaboraran sus propias cometas antes de la volada celebrada este domingo en la playa.

El «catxirulo» constituye uno de los elementos más característicos de la cultura popular valenciana. Tradicionalmente asociado a la Pascua, forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones y mantiene una estrecha vinculación con el viento y los espacios abiertos de la costa mediterránea.

Más allá de la imagen de las cometas sobrevolando el mar, los participantes han querido recordar algunas de las reivindicaciones que siguen presentes en los centros educativos.

Foto de grupo. / Mediterráneo

Anna, profesora del IES Porcar, ha explicado que «en nuestro instituto hay problemas de mantenimiento que arrastramos desde hace años. Cuando reclamamos más inversión en educación pública no hablamos solo de profesorado; también hablamos de centros seguros, dignos y bien conservados para el alumnado».

Jordi, docente del IES Crémor, ha recordado que «en nuestro centro seguimos trabajando en barracones. Cuando llegan las altas temperaturas, las condiciones dentro de las aulas dificultan enormemente el aprendizaje y el trabajo diario».

Por su parte, Laura, maestra del CEIP Sebastián Elcano, ha señalado que «estrenar una escuela nueva es una gran noticia, pero la educación pública necesita algo más que edificios nuevos. Necesitamos recursos para atender a la diversidad, equipamientos que funcionen y unas condiciones adecuadas para que el alumnado pueda aprender en igualdad de oportunidades».

Las declaraciones deben situarse en el contexto de la huelga educativa, que mañana inicia su quinta semana, y durante la cual se han dado a conocer diferentes problemáticas presentes en centros educativos de la ciudad.

Con esta actividad lúdica, el personal docente en huelga han trasladado sus reivindicaciones a la playa y han aprovechado el Festival del Viento para visibilizar la defensa de la educación pública.